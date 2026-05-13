Dittipideksus Bareskrim Polri Tetapkan Dua Tersangka Kasus Pertambangan Ilegal

Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka kasus dugaan pertambangan ilegal yang melibatkan jaringan pengolahan dan distribusi emas tanpa izin atau ilegal.

Kedua tersangka berinisial DHB dan VC, menjabat sebagai Direktur PT SJU (Simba Jaya Utama) pada periode 13 Agustus 2021 hingga 14 September 2022. Penyidik juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan hasil kejahatan tersebut. Untuk kepentingan proses penyidikan, Bareskrim Polri telah melakukan upaya hukum pencegahan keluar negeri terhadap kedua tersangka.

Kasus ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan pertambangan ilegal, melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang





