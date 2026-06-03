Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Tangkap Sepasang Kekasih Pengedar Sabu di Palmerah

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap sepasang kekasih yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Petugas menyita satu paket sabu dengan berat bruto 6,13 gram dan dua unit telepon genggam yang diduga kuat berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika mereka.

Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Ari Purwanto bersama barang bukti sabu yang disita di kawasan Palmerah , Jakarta Barat , Jumat (22/5/2026). Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap sepasang kekasih yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu di kawasan Palmerah , Jakarta Barat .

Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan dua orang dengan inisial DO (35) dan EP (31), kata Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Ari Purwanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Penangkapan dilakukan oleh Tim Opsnal Unit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada Jumat (22/5) sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan KH Sadang, Gang Keluarga, RT 06/RW 012, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkotika di kawasan tersebut dan kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi. Setelah melakukan observasi, tim bergerak cepat menangkap kedua tersangka di pinggir jalan, tepatnya di depan Kost Manggis 2. Kami amankan terduga berikut barang bukti berupa sabu yang dimasukkan ke dalam botol dan dikemas melalui paket. Ada juga timbangan dan alat komunikasi yang digunakan oleh terduga, ujar Ari.

Dari tangan tersangka, petugas menyita satu paket sabu dengan berat bruto 6,13 gram yang disimpan di dalam sebuah tas kertas. Selain itu, polisi mengamankan dua unit telepon genggam, satu unit timbangan digital, serta satu bungkus plastik klip kosong. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke tempat tinggal kedua tersangka di sebuah rumah kos di kawasan Palmerah. Dari lokasi kedua tersebut, polisi kembali menyita satu unit telepon genggam yang diduga kuat berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika mereka.

Ari mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi berharga ini kepada pihak kepolisian sehingga kasus tersebut dapat segera diungkap. Ia juga mengimbau warga untuk terus menjaga lingkungan dari bahaya peredaran gelap narkotika. Kami berpesan kepada masyarakat untuk hindari narkoba, jaga lingkungan, dan lindungi generasi muda dari bahaya narkoba, ucapnya. Saat ini, sepasang kekasih tersebut beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menuturkan pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama. Sekecil apapun informasi dari masyarakat, sangat berguna bagi kepolisian, dimulai dari lingkungan terdekat dan sekitar untuk kita sama-sama peduli, tutur Budi. Dia juga meminta warga agar segera melaporkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam





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Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Sepasang Kekasih Pengedar Sabu Palmerah Jakarta Barat

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