Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Tangkap Pria Jual Obat Keras Ilegal di Jagakarsa, Jakarta Selatan

Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Kompol Denny Simanjuntak bersama sejumlah barang bukti obat keras yang disita di kawasan Jagakarsa , Jakarta Selatan , Rabu (20/5/2026).

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial AA atas penjualan obat keras ilegal di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggerebekan pada Rabu (20/5) malam berhasil menyita ribuan butir obat daftar G tanpa izin edar dari kios. Jakarta Selatan, sekilas tampak seperti warung sembako biasa. Namun, di balik tumpukan barang dagangan, tersimpan ribuan butir obat-obatan berbahaya yang dijual secara ilegal.

Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Denny Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pengungkapan ini bermula dari keresahan warga sekitar yang mencurigai aktivitas di kios tersebut. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, tim Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung bergerak melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggerebekan yang disaksikan oleh petugas keamanan setempat, polisi menemukan ratusan butir obat keras berbagai jenis yang disembunyikan di dalam kios.

Selain obat-obatan daftar G tersebut, juga menyita satu pak plastik klip kosong, satu unit telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi, serta uang tunai sebesar Rp450.000 yang diduga kuat merupakan uang hasil penjualan obat ilegal. Saat ini, tersangka AA beserta seluruh barang bukti telah digelandang ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut dan pengembangan kasus.

Menanggapi keberhasilan ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa peran aktif masyarakat adalah kunci utama dalam memerangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang. Pihak kepolisian juga mengimbau warga untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan atau potensi gangguan keamanan melalui Call Center Polri 110 yang bersiaga selama 24 jam.





Polda Metro Jaya Ungkap Peredaran Obat Keras Ilegal dari Warung Sembako di JagakarsaDirektorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus peredaran obat-obatan berbahaya secara ilegal dari sebuah warung sembako di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penggerebekan yang dilakukan berdasarkan laporan masyarakat menghasilkan penyitaan ratusan butir obat daftar G serta penangkapan tersangka AA (29). Barang bukti yang disita meliputi Eximer, Tramadol, Alprazolam, pil tanpa identitas, telepon genggam, dan uang tunai. Polisi meminta masyarakat untuk terus melaporkan aktivitas mencurigakan melalui 110.

