Ditjenpas Relokasi Ribuan Warga Binaan dari Lapas Jambi dan Bagansiapiapi ke Fasilitas Baru

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan relokasi massal 2.543 warga binaan dari Lapas Kelas IIA Jambi dan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi ke fasilitas baru guna mengatasi over kapasitas, meningkatkan kualitas pembinaan, serta memperkuat keamanan dan ketertiban. Proses relokasi dipimpin oleh Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas dan berjalan lancar tanpa insiden.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Ditjenpas ) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) melakukan relokasi besar-besaran terhadap warga binaan dari Lapas Kelas IIA Jambi dan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi ke fasilitas pemasyarakatan yang baru.

Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus memperkuat aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Pemindahan tersebut melibatkan sebanyak 990 warga binaan dari Lapas Bagansiapiapi serta 1.553 warga binaan dari Lapas Jambi. Proses relokasi dipimpin langsung oleh Direktur Kepatuhan Internal Ditjenpas, Tatan Dirsan Atmaja, bersama tim, didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jambi dan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau.

Juru Bicara Ditjenpas Kemenimipas, Rika Aprianti, mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas layanan pemasyarakatan di Indonesia. Relokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan keamanan di lingkungan pemasyarakatan. Fasilitas baru di Bagansiapiapi berlokasi di daerah Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, dengan kapasitas hunian mencapai 1.500 orang, jauh lebih besar dibanding kapasitas sebelumnya yang mencapai sekitar 1.000 persen sehingga menimbulkan over kapasitas.

Proses relokasi massal dari Lapas Bagansiapiapi berjalan lancar tanpa insiden berkat sinergitas antara Tim Ditpamintel, Kanwil Riau, Lapas Bagansiapiapi, serta jajaran TNI-Polri. Sementara itu, Lapas Jambi yang baru berlokasi di daerah Sangeti, Kabupaten Muaro memiliki kapasitas hunian sebanyak 952 orang, meningkat signifikan dibanding lapas lama yang hanya berkapasitas 417 orang. Lokasi lama juga dinilai rawan terdampak banjir yang kerap mengganggu pelaksanaan pembinaan, perawatan warga binaan, hingga berpotensi mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban





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Relokasi Warga Binaan Ditjenpas Lapas Jambi Lapas Bagansiapiapi Over Kapasitas

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