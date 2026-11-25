Ditjen PRL KKP sepakat 11 kemitraan di Global MSP Conference 2026. Peter Thomson PBB soroti urgensi penataan ruang laut untuk menarik investasi berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menandatangani sebelus perjanjian strategis selama berlangsungnya acara Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026 di Bali, tepatnya pada Rabu, 25 November 2026 di Bali Nusa Dua Convention Center. Langkah signifikan ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerangka kerja tata kelola maritim yang komprehensif dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Mekanisme Penataan Ruang Laut dan Pendanaan

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan, Peter Thomson, menyatakan bahwa kesenjangan pembiayaan untuk proyek kelautan berkelanjutan masih sangat lebar, khususnya bagi negara-negara berkembang dan negara kepulauan seperti Indonesia. Kebutuhan pendanaan untuk mencapai target keanekaragaman hayati laut serta pengendalian perubahan iklim saat ini masih jauh melampaui aliran dana yang benar-benar masuk ke dalam proyek-proyek kelautan yang berkelanjutan.

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Thomson menekankan bahwa instrumen penataan ruang laut atau marine spatial planning (MSP) menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan tersebut. MSP tidak hanya berfungsi sebagai alat mengatur pemanfaatan ruang laut, tetapi juga menjadi fondasi utama yang mendukung terciptanya investasi kelautan yang berkelanjutan. Tanpa kerangka kerja ini, modal yang dibutuhkan untuk tujuan keanekaragaman hayati dan iklim sulit tersalurkan secara efektif.

Posisi Stakeholder Internasional dan Kritik Pembangunan

Thomson menilai bahwa meskipun terdapat kemajuan nyata, masih ada kesenjangan kritis yang tersisa antara perencanaan dan pelaksanaan. Banyak negara memiliki rencana dan zonasi, namun jauh lebih sedikit yang telah berhasil mengubahnya menjadi proyek nyata, pembiayaan berkelanjutan, dan hasil yang terukur. MSP harus menyediakan kerangka kerja berbasis ekosistem yang terpadu dan inklusif.

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Kerangka kerja ini bertujuan untuk menyelaraskan pemanfaatan yang saling bersaing, menjaga keanekaragaman hayati, melindungi navigasi dan akses masyarakat, serta menciptakan kepastian spasial dan regulasi yang diperlukan untuk implementasi yang efektif. Tanpa kepastian ini, investor cenderung ragu untuk masuk ke sektor kelautan jangka panjang.

Dampak Nyata Bagi Pasar dan Langkah Selanjutnya

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dapat memanfaatkan MSP untuk menyelaraskan prioritas pembangunan dengan perlindungan lingkungan sekaligus memperkuat tata kelola lintas sektor. Pengalaman Indonesia dalam menyelaraskan beragam kepentingan di kepulauan yang luas menawarkan pelajaran berharga bagi negara-negara maritim lain. Integrasi sains ke dalam pengambilan keputusan publik menjadi kunci untuk menjaga pembangunan tetap selaras dengan kepentingan masyarakat pesisir.

Selain itu, perjanjian PBB tentang keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional, yakni Perjanjian Laut Lepas, menambah dimensi penting dalam tata kelola kelautan global. Perjanjian ini menyediakan kerangka hukum untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan di wilayah di luar yurisdiksi nasional. Hal ini mencakup sumber daya genetik laut, perangkat pengelolaan berbasis kawasan termasuk kawasan konservasi perairan, serta kajian dampak lingkungan dan alih teknologi kelautan.

Rekomendasi Investasi Berkelanjutan dari UNESCO

Kepala Kantor sekaligus Spesialis Program Sub-Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO untuk Pasifik Barat, Wenxi Zhu, memuji kemajuan Indonesia dalam mengembangkan sistem tata ruang laut. Selama dua dekade atau tiga dekade terakhir, Indonesia telah secara progresif mengembangkan sistem tata ruang kelautan, beralih dari zonasi pesisir menuju perencanaan terpadu. Proses ini juga berhasil menghubungkan perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan tata ruang laut dan persetujuan investasi.

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Zhu menegaskan bahwa Indonesia menunjukkan bagaimana perencanaan tata ruang laut dapat berkembang dari sekadar pengaturan ruang menjadi panduan pembangunan laut dan investasi biru. Ke depan, Indonesia bisa membantu merintis perencanaan tata ruang laut generasi berikutnya dengan menghubungkan darat dan laut serta menyeimbangkan pembangunan dengan konservasi. Hal ini bertujuan untuk menerjemahkan rencana tersebut menjadi investasi yang bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Zhu menambahkan bahwa penataan ruang laut mampu menghadirkan kepastian, menekan potensi konflik, serta menarik investasi yang bertanggung jawab. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua investasi kelautan merupakan investasi masa depan yang berkelanjutan. Kita harus menerapkan perencanaan tata ruang laut berdasarkan ilmu pengetahuan, menghormati batasan ekonomi, melindungi keanekaragaman hayati, dan memberi manfaat bagi masyarakat setempat. Hal-hal tersebut merupakan fondasi kemakmuran yang abadi, bukan hambatan untuk berinvestasi.