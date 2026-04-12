Ditjen Imigrasi Permudah Perizinan Pemain Asing IBL

jpnn.com - Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi ) mulai mengkaji opsi kemudahan bagi pemain asing yang berlaga di Indonesian Basketball League ( IBL ). Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan mengenai proses perizinan yang dianggap berbelit-belit dan memakan waktu lama.

Ditjen Imigrasi, bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui pejabat terkait, Hendarsam Marantoko, menyatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan beberapa skenario untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi bagi pemain asing IBL. Upaya ini bertujuan untuk mendukung perkembangan olahraga bola basket di Indonesia dan memastikan bahwa klub-klub IBL dapat memanfaatkan potensi pemain asing secara optimal tanpa terhambat oleh masalah administrasi.

Keluhan utama yang menjadi perhatian Ditjen Imigrasi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin kerja dan dokumen lainnya yang diperlukan bagi pemain asing. Beberapa klub IBL bahkan mengalami kesulitan menurunkan pemain asing mereka di beberapa pertandingan karena masalah tersebut. Kesatria Bengawan Solo, misalnya, sempat tidak dapat memainkan tiga pemain asingnya dalam dua laga kandang akibat keterlambatan pengurusan izin. Kondisi ini tentunya berdampak negatif pada performa tim dan merugikan klub secara keseluruhan.

Situasi ini mendorong Ditjen Imigrasi untuk mengambil tindakan proaktif dan mencari solusi yang efektif. Hendarsam Marantoko menekankan pentingnya memberikan kemudahan dalam proses administrasi untuk sektor olahraga. Menurutnya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga gerbang negara, Ditjen Imigrasi harus menunjukkan sikap yang ramah, namun tetap berwibawa dalam menjalankan tugasnya.

Pendekatan yang fleksibel dan efisien dalam pengurusan izin pemain asing diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan IBL dan olahraga bola basket di Indonesia secara umum. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menarik lebih banyak pemain asing berkualitas ke Indonesia dan meningkatkan daya saing liga-liga olahraga nasional di kancah internasional.

Rencana Ditjen Imigrasi ini disambut baik oleh para pelaku industri bola basket di Indonesia. Klub-klub IBL, pemain asing, dan pihak terkait lainnya berharap bahwa kebijakan baru ini akan memberikan dampak positif yang signifikan. Mereka berharap proses perizinan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien, sehingga klub dapat fokus pada peningkatan performa tim dan pengembangan olahraga bola basket.

Selain itu, kemudahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik IBL di mata pemain asing potensial. Dengan proses perizinan yang lebih mudah, pemain asing akan lebih tertarik untuk bermain di Indonesia, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas kompetisi dan popularitas IBL.

Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk klub-klub IBL, Federasi Bola Basket Indonesia (Perbasi), dan kementerian terkait lainnya, untuk memastikan bahwa kebijakan baru ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Evaluasi dan penyesuaian akan terus dilakukan seiring dengan berjalannya waktu untuk memastikan bahwa proses perizinan bagi pemain asing IBL terus ditingkatkan dan disempurnakan.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik dan menarik lebih banyak talenta asing ke Indonesia di berbagai sektor, termasuk olahraga. Dengan adanya kemudahan ini, diharapkan Indonesia dapat semakin dikenal sebagai negara yang ramah terhadap pemain asing dan memiliki liga olahraga yang kompetitif dan menarik.





