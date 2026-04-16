Distribusi Motor Gizi Disesuaikan Kebutuhan, Prioritaskan Daerah Terpencil

Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan distribusi motor untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengutamakan daerah terpencil dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap wilayah. Pengadaan motor listrik ini merupakan bagian dari optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan telah sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku. KPK menyatakan memberikan perhatian terhadap proses pengadaan ini sebagai langkah pencegahan korupsi.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa distribusi unit motor yang diperuntukkan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dilaksanakan dengan penyesuaian yang cermat sesuai dengan kebutuhan riil di masing-masing daerah. Prioritas utama dalam pendistribusian ini adalah wilayah-wilayah yang masuk kategori terpencil dan memiliki aksesibilitas terbatas.

Wakil Kepala BGN bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa evaluasi mendalam terhadap unit-unit yang sudah beroperasi akan dilakukan untuk menentukan distribusi yang paling efektif. Rencana pengadaan sepeda motor ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia, dengan fokus khusus pada daerah terpencil yang seringkali menghadapi tantangan logistik. Sony Sonjaya mencontohkan, bahkan di wilayah perkotaan seperti Jakarta, sepeda motor ini akan sangat berguna untuk menjangkau sekolah-sekolah yang berlokasi di gang-gang sempit, yang sulit diakses oleh kendaraan roda empat. Lebih lanjut, Sony Sonjaya menjelaskan bahwa anggaran untuk pengadaan sepeda motor ini bersumber dari dana tahun 2025. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di daerah-daerah yang lokasinya sulit dijangkau. Ia menekankan bahwa seluruh proses pengadaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, hal tersebut sepenuhnya menjadi domain dan kewenangan aparat penegak hukum. Sony Sonjaya juga meluruskan informasi yang beredar mengenai pengadaan alat makan senilai Rp4,7 triliun, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya akurat dan perlu diklarifikasi. Perhatian terhadap pengadaan 25.644 unit sepeda motor listrik oleh BGN ini juga telah dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya memberikan perhatian terhadap proses tersebut. Hal ini didasari oleh fakta bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang rentan terhadap praktik korupsi. KPK selalu menyoroti dan memantau setiap tahapan pengadaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kepala BGN, Dadan Hindayana, turut memberikan klarifikasi mengenai status penganggaran motor listrik untuk SPPG. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut masuk dalam Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Klarifikasi ini dilontarkan sebagai respons terhadap beredarnya video sepeda motor berlogo BGN yang menjadi viral di media sosial. Dadan Hindayana menegaskan kembali komitmen BGN terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan Program MBG. Dadan Hindayana merinci lebih lanjut mengenai mekanisme penganggaran tersebut. Ia menyatakan bahwa pada akhir tahun anggaran 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM), yang menyebabkan anggaran tersebut dicatat dalam RPATA. Mekanisme pembayaran ini mengikuti Pedoman dalam PMK Nomor 84 Tahun 2025, yang mengatur pembayaran dalam dua tahap. Termin pertama dilakukan setelah penyelesaian 60 persen dari total unit yang dikontrakkan, sedangkan termin kedua diselesaikan setelah seluruh 100 persen unit selesai dikerjakan. Hingga batas waktu pemberian kesempatan yang ditetapkan pada 20 Maret 2026, penyedia barang hanya mampu menyelesaikan 85,01 persen dari total kuota yang dikontrakkan, yang berarti sebanyak 21.801 unit dari target 25.644 unit telah berhasil diproduksi dan diserahkan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan target kuantitas yang telah disepakati dalam kontrak pengadaan





