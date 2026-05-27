Distribusi Hewan Kurban Idul Adha 1447 Melibatkan Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat, Alongside Insiden,

Pelaksanaan Idul Adha 1447 di Indonesia meliputi proses penyembelihan dan distribusi hewan kurban yang melibatkan berbagai pihak. Stok nasional dinyatakan aman dan surplus, dengan ketersediaan diproyeksikan mencapai lebih dari 3,2 juta ekor pada 2026. Di tingkat lokal, masjid dan perusahaan berperan aktif dalam menyalurkan hewan dan daging kurban.

Perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Indonesia diwarnai pelaksanaan proses penyembelihan dan distribusi hewan kurban di berbagai daerah. Distribusi tahun ini melibatkan pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat, hingga partai politik yang secara bergota gotong royong menyalurkan bantuan berupa sapi dan kambing sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar.

Kementerian Pertanian telah memastikan bahwa stok hewan kurban nasional berada dalam kondisi aman bahkan surplus. Data pemerintah menunjukkan potensi ketersediaan hewan kurban tahun 2026 mencapai lebih dari 3,2 juta ekor, jauh di atas estimasi kebutuhan nasional sekitar 2,3 juta ekor. Di tingkat lokal, seperti di Masjid Agung Al-Azhar, panitia memprioritaskan penggunaan wadah nonplastik untuk kelompok pengkurban dan masyarakat di sekitar area masjid.

Volume hewan kurban di masjid tersebut tahun ini meningkat sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pembagian internal sebanyak 14 ekor sapi dan 43 ekor kambing, serta total hewan kurban di seluruh kampus Al-Azhar mencapai 27 ekor sapi dan 144 ekor kambing. Banyak perusahaan juga mengadakan pemotongan hewan kurban secara terpusat sebelum mendistribusikan dagingnya kepada masyarakat sekitar, pekerja, rumah ibadah, hingga kelompok rentan sosial.

Di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, perusahaan tambang dan pengolahan nikel QMB New Energy Materials turut ambil bagian dengan mendonasikan empat ekor sapi kurban yang dipotong dan dibagikan pada Rabu siang, dengan penyaluran difokuskan pada warga wilayah operasional perusahaan dan karyawan internal. Selain distribusi yang lancar, perayaan kali ini juga diiringi dengan seberapa insiden terkait sapi kurban, termasuk kasus pria di Kalimantan Selatan yang tewas terseret sapi serta hewan yang tercebur ke Sungai Tasik.

Di Sumatera Utara, publik menanyakan penyaluran delapan ekor sapi kurban ke tiga daerah dengan pernyataan dari Martin Manurung





Idul Adha 1447 H, Mendagri Tito Karnavian Serahkan Secara Simbolis 360 Ekor Hewan KurbanMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan secara simbolis ratusan ekor hewan kurban yang terkumpul di lingkungan Kemendagri dan BNPP seraya meminta ASN tetap memonitor wilayah selama libur panjang.

Umat Muslim Indonesia Rayakan Idul Adha 1447 H, Pasokan Hewan Kurban SurplusHari Raya Idul Adha dirayakan di berbagai daerah dengan salat berjamaah. Kementan pastikan pasokan hewan kurban surplus. Puncak haji wukuf di Arafah berlangsung khidmat.

ANTAM Salurkan Hewan Kurban ke Berbagai Daerah dalam Rangka Idul Adha 1447 HPT ANTAM (Persero) Tbk melaksanakan program penyaluran hewan kurban sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional dan berbagai daerah di Indonesia. Hingga saat ini, total 192 ekor sapi dan 222 ekor kambing telah disalurkan, meliputi wilayah seperti Jakarta Timur, Aceh, dan Papua. Program ini bertujuan untuk memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat serta memberikan nilai tambah sosial secara berkelanjutan.

Idul Adha 1447 H, NHM Salurkan Hewan Kurban untuk Masyarakat Lingkar TambangPT Nusa Halmahera Minerals (NHM) mendistribusikan 66 ekor sapi kepada masyarakat di wilayah lingkar tambang melalui Yayasan NHM Peduli dalam rangka Hari Raya IdulAdha 1447 Hijriah.

