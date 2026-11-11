Dispenau Laksanakan Penerangan Langsung di Lanud Iswahjudi untuk Literasi Digital Personel TNI-AU

Di Lanud Iswahjudi, Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara menggelar sesi Penerangan Langsung guna meningkatkan literasi digital, etika media sosial dan komunikasi publik bagi 115 personel, menekankan pentingnya tanggung jawab dalam berbagi informasi.

Rabu, 11 November 2026, Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau) menggelar kegiatan Penerangan Langsung di Gedung ACMI Fox 3 Wing Udara 3.2, Lanud Iswahjudi Magetan, Jatim. Kegiatan ini melibatkan 115 personel Lanud Iswahjudi dan Insub dengan tujuan meningkatkan literasi digital dan etika media sosial di lingkungan TNI-AU.

Penerangan Langsung Fokus pada Literasi Digital

Pembukaan sesi dilakukannya oleh Marsma TNI Muchtadi Anjar Legowo, yang menegaskan bahwa personel harus bijak dalam menerima, mengolah, dan menyebarluaskan informasi. Ia menekankan bahwa setiap unggahan, komentar, atau informasi yang dibagikan harus dipertimbangkan secara matang dan bertanggung jawab, karena "jari kita adalah harga diri kita".

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Kasubdispenpas Dispenau Kolonel Agus Kristiono menjelaskan peran strategis Dispenau dalam mengembangkan dan melaksanakan fungsi penerangan atau kehumasan secara terpadu serta berkesinambungan. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan informasi secara akurat dan hubungan harmonis baik di lingkungan internal maupun eksternal TNI Angkatan Udara.

Ekspansi Tantangan Komunikasi di Era Digital

Kolonel Agus Kristiono mengingatkan bahwa arus digitalisasi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga risiko penyebaran hoaks, disinformasi, dan ancaman siber yang dapat mempengaruhi citra TNI Angkatan Udara. Ia menegaskan bahwa menjaga nama baik dan kehormatan TNI AU bukan hanya tanggung jawab jajaran penerangan, melainkan seluruh personel.

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Di paparan dengan tema "Dispenau Sebagai Humas TNI AU: Bicara Fakta, Bangun Citra, dan Jalin Sinergi", Dispenau menekankan bahwa media sosial merupakan ruang pembentukan opini publik. Personel diharapkan membangun komunikasi strategis untuk menciptakan citra positif TNI AU.

Dampak Relevan dan Langkah Selanjutnya

Dari sesi ini, peningkatan pemahaman tentang komunikasi publik, literasi digital, serta etika media sosial diharapkan mampu meminimalisir penyebaran informasi salah. Kegiatan ini juga menandai langkah awal bagi Dispenau untuk menegakkan standar komunikasi di era keterbukaan informasi.

Selanjutnya, Dispenau berencana melanjutkan program pelatihan serupa di unit-unit lain TNI AU pada akhir tahun 2026, sekaligus mengembangkan modul literasi digital yang akan dibagikan secara internal. Kegiatan ini diharapkan memperkuat brand institusi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap TNI Angkatan Udara.