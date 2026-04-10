Diskusi Publik Soroti Kekerasan Militer dan Problematika Pertanggungjawaban Hukum

YLBHI menyoroti implementasi TAP MPR VI/MPR/2000 dalam kasus kekerasan militer, khususnya terkait penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Diskusi menekankan pentingnya peradilan umum dan akuntabilitas dalam kasus-kasus yang melibatkan TNI.

Diskusi Publik bertajuk Kekerasan Militer dan Problematika Pertanggungjawaban Hukum digelar di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 April 2026. Fokus utama diskusi adalah implementasi kembali TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) menyoroti dugaan adanya perintah atasan di balik kasus teror air keras yang menimpa aktivis KontraS Andrie Yunus, yang pelakunya diduga adalah prajurit aktif TNI. Zainal Arifin, Ketua Bidang Advokasi YLBHI, menyampaikan kegelisahannya terkait tindak lanjut kasus ini, yang seharusnya berpedoman pada TAP MPR tersebut. Zainal menegaskan bahwa TAP MPR VI Tahun 2000 secara jelas menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili melalui peradilan umum. Ia menyoroti bahwa penyelesaian kasus secara militer, sebagaimana yang terjadi saat ini, tidak sejalan dengan aturan tersebut. Menurut Zainal, rekam jejak penyelesaian kasus di peradilan militer menunjukkan bahwa keadilan bagi korban kekerasan oleh militer belum maksimal. Upaya mewujudkan keadilan bagi korban masih sulit terwujud hingga kini, kata Zainal. Situasi ini mengundang perhatian serius dari berbagai pihak, mengingat pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh warga negara, termasuk prajurit TNI. YLBHI menekankan pentingnya akuntabilitas dalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan militer, serta perlunya memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong perbaikan sistem hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan militer di Indonesia.\Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus menjadi sorotan utama dalam diskusi ini. Peristiwa ini dianggap sebagai contoh nyata dari problematika pertanggungjawaban hukum terkait keterlibatan prajurit TNI dalam tindak pidana umum. YLBHI berpendapat bahwa penanganan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk TAP MPR VI/MPR/2000. Pentingnya independensi peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota militer juga menjadi perhatian utama. Proses hukum yang adil dan imparsial sangat krusial untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak korban terlindungi. Dalam konteks ini, pelimpahan berkas perkara kasus Andrie Yunus oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI ke Oditurat Militer II-07 Jakarta pada Selasa, 7 April 2026, menjadi langkah penting yang harus diikuti dengan proses hukum yang transparan dan akuntabel. YLBHI menekankan bahwa keadilan bagi korban kekerasan oleh militer harus menjadi prioritas utama. Diskusi publik ini juga menyinggung tentang tantangan dalam mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan militer, termasuk kurangnya akses terhadap keadilan, intimidasi terhadap korban dan saksi, serta kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait. Perlu adanya upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang adil dan melindungi hak-hak korban kekerasan militer. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap mekanisme penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anggota militer, serta perbaikan sistem hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif.\Sebagai penutup, diskusi publik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan transparan di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus kekerasan militer. Dengan menyoroti problematika pertanggungjawaban hukum, diskusi ini bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam sistem hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang ada. Pentingnya peran serta masyarakat sipil dalam mengawasi proses penegakan hukum dan memberikan dukungan kepada korban juga menjadi sorotan. Selain itu, diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, pimpinan baru Ombudsman RI juga bertekad untuk mengawal Asta Cita dan memperkuat pengawasan publik, yang sejalan dengan upaya mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik. Diskusi publik ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong perbaikan sistem hukum dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan militer. Diharapkan, hasil diskusi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Upaya bersama untuk mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan militer harus terus dilakukan, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat





