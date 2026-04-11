Diskusi Publik Soroti Kekerasan Militer dan Lemahnya Pertanggungjawaban Hukum di Indonesia

Koalisi Masyarakat Sipil dan Centra Initiative membahas kekhawatiran mendalam terkait meningkatnya kekerasan militer serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban hukum di Indonesia dalam diskusi publik di Jakarta Selatan.

jpnn.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMSRSK) bersama Centra Initiative menggelar diskusi mendalam untuk membahas kekhawatiran serius terhadap peningkatan praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer di Indonesia, serta kurangnya mekanisme pertanggungjawaban hukum yang efektif. Diskusi publik yang bertajuk ' Kekerasan Militer dan Problematika Pertanggungjawaban Hukum ' ini diadakan di Sadjoe Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, pada hari Jumat (10 April 2026).

Acara ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam upaya penegakan keadilan bagi korban kekerasan yang melibatkan anggota militer, serta mencari solusi konkret untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban hukum. Perwakilan dari LBH Apik Jakarta, Khotimun Susanti, mengungkapkan bahwa pengalaman pendampingan terhadap korban kekerasan yang melibatkan aparat militer seringkali diwarnai dengan ancaman dan intimidasi, bukan hanya terhadap korban tetapi juga terhadap para pendamping hukum dan advokat yang memberikan bantuan hukum. Situasi ini menciptakan lingkungan yang sangat sulit bagi korban untuk mendapatkan akses keadilan dan mempersempit ruang aman bagi upaya pencarian keadilan, kata Khotimun, mengutip dari siaran pers yang dirilis setelah diskusi. LBH Apik Jakarta, sebagai salah satu lembaga yang aktif memberikan pendampingan hukum, telah mencatat dan menangani berbagai kasus yang melibatkan anggota militer. Kasus-kasus ini meliputi berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak-anak. Data dan pengalaman LBH Apik Jakarta menjadi bukti nyata dari kompleksitas permasalahan ini dan kebutuhan mendesak untuk perubahan yang signifikan. Khotimun juga menyoroti permasalahan krusial terkait pengadilan koneksitas yang selama ini sering digunakan dalam menangani kasus yang melibatkan anggota militer dan warga sipil. Pengadilan koneksitas, yang melibatkan peradilan militer, menimbulkan banyak pertanyaan tentang objektivitas dan keadilan. Dalam pandangannya, dalam setiap kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual atau kekerasan lainnya yang menimpa warga sipil, proses hukum harus ditempatkan sepenuhnya di bawah yurisdiksi peradilan umum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara independen, transparan, dan berdasarkan prinsip keadilan yang universal. Lebih lanjut, Khotimun menegaskan bahwa terdapat berbagai hambatan signifikan dalam melakukan advokasi kasus di lingkungan peradilan militer. Mekanisme yang tertutup, kurangnya partisipasi publik, dan kecenderungan untuk menghasilkan putusan yang dianggap tidak adil bagi korban, semakin mempersulit upaya pendampingan hukum. Situasi ini secara signifikan mengurangi posisi korban dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kondisi ini secara kolektif berkontribusi pada lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan impunitas bagi pelaku kekerasan. Diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mendorong perubahan kebijakan dan praktik yang lebih baik. Pembahasan mendalam tentang isu ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi semua pihak, termasuk korban kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer. Ke depan, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara masyarakat sipil, pemerintah, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua warga negara. Hal ini meliputi peningkatan pengawasan terhadap aparat militer, perbaikan mekanisme pertanggungjawaban hukum, dan peningkatan kesadaran publik tentang hak asasi manusia dan pentingnya penegakan hukum yang adil. Melalui upaya bersama, diharapkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer dapat ditekan, dan korban dapat memperoleh keadilan yang mereka butuhkan dan layak dapatkan. Upaya untuk memperkuat sistem peradilan yang adil dan transparan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kekerasan Militer Pertanggungjawaban Hukum Koalisi Masyarakat Sipil LBH Apik Jakarta Pengadilan Koneksitas

United States Latest News, United States Headlines

