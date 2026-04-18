Diskon 51 Persen dan Festival Budaya Sambut HUT ke-51 TMII

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) merayakan ulang tahun ke-51 dengan menawarkan diskon tiket masuk sebesar 51% selama lima hari dan menggelar berbagai acara budaya berskala nasional, termasuk Tari Gelora Nusantara yang melibatkan 1.000 penari.

Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahunnya yang ke-51, Taman Mini Indonesia Indah ( TMII ) menghadirkan penawaran istimewa berupa potongan harga tiket masuk sebesar 51 persen. Promo menarik ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah setia mengunjungi salah satu ikon pariwisata Indonesia tersebut. Menurut Ratri, salah seorang perwakilan TMII , diskon tersebut akan berlaku selama lima hari, dimulai dari Sabtu, 18 April, Minggu, 19 April, Sabtu, 24 April, Minggu, 25 April, hingga Senin, 26 April.

Kesempatan emas ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin menikmati beragam wahana dan keindahan TMII dengan biaya yang lebih terjangkau. Pihak pengelola TMII berharap promo ini dapat mendorong peningkatan jumlah pengunjung selama periode perayaan HUT.

Namun, perlu dicatat bahwa diskon sebesar 51 persen ini memiliki kuota harian. Hanya 1.000 pengunjung pertama setiap harinya yang berhak mendapatkan potongan harga tiket masuk tersebut. Meskipun demikian, target kunjungan yang dipatok oleh TMII dalam lima hari perayaan ini sangat ambisius, yakni mencapai total 100 ribu orang. Angka ini menunjukkan optimisme pengelola terhadap antusiasme masyarakat untuk kembali beraktivitas dan berwisata di tengah kondisi yang semakin membaik.

Selain menghadirkan potongan harga tiket masuk yang menggoda, TMII juga tidak ketinggalan untuk menyajikan rangkaian acara budaya berskala nasional yang akan memanjakan mata dan menambah wawasan pengunjung. Pada hari pertama perayaan, sebuah penampilan spektakuler akan digelar, yaitu Tari Gelora Nusantara yang melibatkan partisipasi 1.000 penari dari seluruh 34 provinsi di Indonesia. Pementasan akbar ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan keindahan seni tari nusantara, tetapi juga menargetkan rekor Museum Rekor-Indonesia (MURI). Harapannya, Tari Gelora Nusantara dapat tercatat sebagai salah satu pertunjukan tari kolosal terbesar dan terhebat di tanah air.

Lebih lanjut, Ratri menambahkan bahwa keseruan acara tidak berhenti di hari pertama. Pada pekan berikutnya, pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai hiburan menarik lainnya. Jadwal acara mencakup konser musik yang akan menghadirkan artis-artis ternama, pertunjukan Tari Kecak yang memukau dengan keunikan dan magisnya, serta berbagai tarian tradisional lainnya yang akan disajikan secara masif untuk memberikan pengalaman budaya yang mendalam bagi seluruh pengunjung. Rangkaian acara ini dirancang untuk tidak hanya menghibur, tetapi juga untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan seni dan budaya Indonesia.

Untuk memastikan kenyamanan dan kemudahan mobilitas para pengunjung selama berada di area TMII, pihak pengelola terus berupaya meningkatkan fasilitas dan layanan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penambahan armada mobil listrik. Sebelumnya, TMII telah memiliki 39 unit mobil listrik yang melayani pengunjung, dan kini jumlah tersebut ditambah menjadi 50 unit. Penambahan ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu dan memudahkan pengunjung untuk berkeliling menikmati berbagai wahana dan anjungan di TMII.

Selain itu, untuk memudahkan akses transportasi publik menuju TMII, pengelola menjalin kerja sama strategis dengan TransJakarta. Kerja sama ini mencakup penyediaan layanan penjemputan gratis dari beberapa titik yang terhubung dengan transportasi publik, termasuk stasiun Light Rail Transit (LRT). Langkah ini sangat penting untuk mempermudah pengunjung yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, sehingga TMII dapat diakses oleh lebih banyak lapisan masyarakat.

Seluruh upaya ini menunjukkan komitmen TMII untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman terbaik bagi para pengunjung, sekaligus menjaga perannya sebagai pusat pelestarian dan promosi budaya Indonesia yang membanggakan. Perayaan HUT ke-51 ini diharapkan menjadi momentum penting untuk kembali menegaskan eksistensi TMII sebagai destinasi wisata edukasi dan budaya yang tak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia





