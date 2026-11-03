Diskominfotik DKI: Hoaks Bansos dan Phishing Paling Meresahkan Warga Ibu Kota

Kepala Diskominfotik DKI Marulina menyebut hoaks bantuan sosial dan penipuan digital sebagai ancaman utama. Pemprov DKI menggalang edukasi literasi digital melalui program Duta Antihoaks.

Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi bahwa fenomena berita palsu atau hoaks masih menjadi masalah krusial yang paling sering dihadapi masyarakat di wilayah Ibu Kota. Berdasarkan analisis data dan koordinasi internal, pola penyebaran informasi tidak benar tersebut mencakup beragam modus yang menargetkan warga melalui berbagai saluran komunikasi digital maupun fisik.

Modus Penipuan Digital dan Hoaks Pemerintah

Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina, menegaskan bahwa jenis hoaks yang mendominasi tren saat ini adalah bentuk-bentuk penipuan digital yang canggih dan merugikan secara finansial. Modus tersebut meliputi pengiriman undangan palsu yang dirancang untuk menjebak korban, teknik phishing yang mencuri data pribadi, serta penyebaran informasi yang mengatasnamakan pejabat pemerintah atau tokoh tertentu untuk memancing kepercayaan publik.

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Selain aspek keamanan siber, marulina juga menyoroti gelombang hoeks yang berkaitan erat dengan program pemerintah daerah. Isu-isu sensitif seperti distribusi bantuan sosial, kabar kesehatan masyarakat, dan situasi kebencanaan menjadi bahan peredaran kabar bohong yang cukup masif. Temuan ini menjadi perhatian serius karena konten-konten tersebut berpotensi merugikan masyarakat secara langsung baik dari segi ekonomi maupun psikologis.

Edukasi Literasi Digital Melalui Jaringan Kewilayahan

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus hoaks, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong peningkatan literasi digital agar warga dapat membedakan informasi valid dari kabar bohong. Upaya strategis ini dijalankan melalui kolaborasi intensif dengan perangkat kewilayahan mulai dari tingkat kelurahan, rukun tetangga, rukun warga, hingga pos pelayanan terpadu atau posyandu di seluruh penjuru kota.

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Marulina menjelaskan bahwa pendekatan ini sudah dilakukan secara berkelanjutan oleh dinas terkait. Kolaborasi dengan struktur pemerintahan基层 memungkinkan penyampaian program pemerintah yang akurat sekaligus memberikan edukasi kepada warga tentang cara mengantisipasi berita benar atau berita palsu. Dengan melibatkan aparat terdekat dengan masyarakat, pesan pencegahan disosialisasikan lebih efektif dan menjangkau lapisan penduduk yang lebih luas.

Inisiatif Duta Antihoaks dan Peran Pemuda

Dalam upaya memperluas jangkauan edukasi, Pemprov DKI menyiapkan program baru bernama Duta Antihoaks yang melibatkan pelajar terpilih sebagai mitra strategis. Para pelajar ini akan dilibatkan aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membantu mengklarifikasi kabar bohong di kalangan teman sebaya maupun keluarga mereka.

Marulina menilai bahwa pendekatan komunikasi berbasis anak muda sangat krusial karena gaya bicara generasi muda berbeda jauh dengan gaya komunikasi birokrasi tradisional. Dengan menggunakan bahasa dan gaya yang lebih akrab bagi remaja, pesan edukasi literasi digital diyakini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan metode sosialisasi konvensional.

Target Jangka Panjang dan Keberlanjutan Program

Program Duta Antihoaks direncanakan berjalan selama satu tahun ke depan dengan tujuan menjadikan para pelajar sebagai partner resmi dalam melawan penyebaran hoaks. Keberadaan duta-duta ini diharapkan mampu mengisi celah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat umum yang sering kali merasa alienasi oleh narasi resmi.

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Kolaborasi antara instansi pemerintah dengan elemen pemuda ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat di DKI Jakarta. Dengan memberdayakan kaum muda sebagai agen perubahan, Pemprov DKI optimis dapat mengurangi dampak negatif hoaks terhadap stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.