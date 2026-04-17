Disiplin dan Mentalitas Juara Kunci Kemenangan Malaysia Atas Timnas Indonesia U-17

Kekalahan tipis Timnas Indonesia U-17 dari Malaysia di Piala AFF U-17 2026 meninggalkan catatan penting mengenai efektivitas serangan dan konsistensi permainan. Sementara itu, pelatih Malaysia, Shukor Adan, mengungkapkan bahwa kunci kemenangan sederhana timnya terletak pada disiplin tinggi dan semangat juang yang kuat, terutama saat menghadapi tekanan di babak kedua. Pendekatan psikologis yang menganggap laga melawan Indonesia sebagai partai final terbukti efektif dalam membangkitkan mentalitas para pemain muda Malaysia untuk meraih kemenangan 1-0 dan menjaga asa lolos dari fase grup, sekaligus menambah tekanan bagi skuad Garuda Asia.

Kekalahan tipis Timnas Indonesia U-17 dari Malaysia dengan skor 1-0 dalam lanjutan Piala AFF U-17 2026 menyisakan banyak catatan dan evaluasi penting bagi skuad Garuda Asia. Fokus utama tertuju pada efektivitas lini serang yang dinilai belum maksimal dan konsistensi permainan yang masih naik turun sepanjang pertandingan.

Di sisi lain, kubu tim lawan justru secara terbuka mengungkap kunci sederhana yang menjadi pembeda dalam laga panas yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis malam, 16 April 2026. Pelatih Malaysia, Shukor Adan, mengakui bahwa kemenangan 1-0 timnya atas Indonesia tidak lepas dari disiplin tinggi yang ditunjukkan para pemainnya, terutama saat menghadapi gelombang serangan dan tekanan yang dilancarkan Indonesia di babak kedua. Disiplin bertahan yang ketat serta semangat juang pantang menyerah menjadi faktor krusial yang berhasil dipertahankan anak asuhnya untuk menjaga keunggulan. Shukor menjelaskan bahwa pertandingan ini menjadi ujian mental yang signifikan bagi para pemain muda Malaysia, terutama setelah sebelumnya mereka menelan kekalahan telak 0-4 dari Vietnam. Respons positif yang ditunjukkan para pemain, dengan peningkatan dalam kerja sama tim serta organisasi permainan yang lebih baik, menjadi bukti keberhasilan mereka bangkit dari tekanan tersebut. Ia menekankan bahwa babak kedua adalah momen yang sangat krusial, ketika Indonesia terus berupaya menyamakan kedudukan melalui berbagai skema serangan, termasuk bola-bola lambung dan serangan dari sektor sayap. Namun, fokus dan ketenangan timnya tetap terjaga di bawah tekanan. Pendekatan psikologis juga menjadi salah satu pilar penting yang diterapkan oleh tim pelatih Malaysia. Shukor mengungkapkan bahwa ia menanamkan pola pikir kepada para pemainnya untuk menganggap setiap pertandingan, termasuk laga melawan Indonesia, sebagai sebuah partai final. Pesan ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi dan determinasi tinggi, sekaligus memberikan dorongan agar mereka bermain tanpa beban namun tetap menjaga fokus dan kegigihan di lapangan. "Jika kami kalah, kami pulang lebih awal, tapi kemenangan ini memberi kami satu peluang lagi," ujarnya, menekankan arti penting kemenangan ini bagi kelangsungan kiprah timnya di turnamen. Pendekatan ini terbukti sangat efektif, di mana para pemain tampil dengan semangat tinggi, determinasi yang kuat, dan kemampuan untuk bangkit dari situasi sulit. Tak hanya itu, Shukor juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap mentalitas anak asuhnya yang dinilai mampu mengatasi tekanan dari tim tuan rumah yang didukung penuh oleh publik. Dari sisi pemain, kiper Malaysia, Adam Nurfrakullah bin Mohd Fadli, turut menyatakan rasa syukurnya atas hasil positif yang diraih. Ia menilai bahwa performa timnya pada pertandingan ini jauh lebih solid dan terorganisir dibandingkan dengan laga-laga sebelumnya, sebuah indikasi kemajuan yang signifikan. Kemenangan ini tentu saja menjaga asa Malaysia untuk lolos dari fase grup Piala AFF U-17 2026, sekaligus menambah tekanan bagi Timnas Indonesia U-17 yang kini harus segera bangkit dan menghadapi laga krusial berikutnya. Kekalahan ini juga menjadi sorotan tajam bagi pelatih Timnas U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, yang kemungkinan besar akan mengevaluasi kembali sektor penyelesaian akhir (finishing) menjelang pertandingan penting melawan Vietnam. Berita mengenai kegagalan wacana playoff tambahan Piala Dunia 2026 juga menjadi salah satu berita yang paling banyak dicari oleh pembaca VIVA Bola pada hari yang sama, menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perkembangan sepak bola nasional dan internasional. Isu mengenai Timnas Indonesia yang "kena PHP" terkait peluang promosi tiga pemain ke liga teratas Eropa musim 2025/2026, baik melalui jalur otomatis maupun play-off, juga menarik perhatian. Meskipun demikian, fokus utama saat ini bagi skuad Garuda Asia U-17 adalah memperbaiki performa dan mengamankan langkah di turnamen regional, karena kesempatan untuk melaju ke babak semifinal kini berada di ujung tanduk. Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI, juga sempat menanggapi isu play-off tambahan Piala Dunia 2026 yang timbul akibat rumor mundurnya Iran, namun menegaskan bahwa belum ada kepastian resmi dari FIFA hingga saat ini. Pengumuman mengenai kepastian kompetisi tambahan di luar Liga 1, termasuk potensi peningkatan jumlah laga klub, akan diumumkan oleh I.League. Namun, bagi Timnas Indonesia U-17, fokus utama adalah pada turnamen Piala AFF U-17 yang sedang berlangsung dan bagaimana cara terbaik untuk bangkit dari kekalahan ini demi meraih hasil yang lebih baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya





