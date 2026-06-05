Dishub DKI Siapkan Rekayasa Lalu Lintas dan Rute Alternatif untuk Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kuningan

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas termasuk 10 rute alternatif dan pengalihan khusus untuk rumah ibadah selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pertama di Jalan HR Rasuna Said, guna menjaga kelancaran mobilitas masyarakat.

Hari Bebas Kendaraan Bermotor ( HBKB ) perdana di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, pada Minggu (10/5/2026) ramai dihadiri ribuan warga. Mereka memanfaatkan wilayah bebas kendaraan bermotor untuk berolahraga, seperti jalan santai, lari, bersepeda, dan senam, sekaligus menghadiri pencanangan gerakan Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah.

Acara ini tidak hanya menjadi ruang budayaTransportasi pengetahuan tetapi juga menekankan pentingnya lingkungan hidup yang sehat melalui pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama pelaksanaan HBKB di kawasan Kuningan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menjelaskan bahwa tim telah merencanakan rekayasa lalu lintas yang komprehensif, termasuk penyediaan 10 rute alternatif pengalihan arus lalu lintas umum di sekitar lokasi utama.

Rute-rute ini menghubungkan area strategis seperti Manggarai, Tanah Abang, Menteng, Gatot Subroto, Kampung Melayu, Karet Pedurenan, dan Taman Setiabudi. Pengalihan dirancang untuk mencegah kemacetan di Jalan HR Rasuna Said sekaligus memastikan akses ke berbagai penyedia layanan penting tetap terjaga. Tidak hanya untuk lalu lintas umum, Dishub DKI juga mempertimbangkan kebutuhan transportasi menuju rumah ibadah yang beroperasi selama masa pelaksanaan HBKB.

Beberapa rute khusus telah disiapkan untuk gereja dan masjid di berbagai penjuru, seperti akses dari Utara (Galunggung) dan Selatan (Gatot Subroto) menuju gereja sisi Barat, gereja sisi Timur, GBI Sudirman, Jakarta Praise Community Church, serta masjid-masjid di wilayah sekitar. Detail rute ini mencakup penggunaan jalan-jalan seperti Jalan Setiabudi Tengah, Jalan Denpasar, Jalan Prof Dr Satrio, Jalan Casablanca, dan Jalan Kuningan Persada, yang allience dengan pola sirkulasi kendaraan umum.

Upaya Dishub DKI ini bertujuan untuk memberikan solusi mendekati realita terhadap potensi gangguan mobilitas yang mungkin timbul akibat penutupan jalan utama. Denganancial pilihan rute alternatif yang rapi dan terencana, masyarakat yang perlu melakukan perjalanan ke lokasi tertentu tetap dapat melakukannya tanpa kendala besar, sekaligus mendukung kelancaran acara HBKB yang menjadi bagian dari inisiatif pembangunan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan





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Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB Dishub DKI Jakarta Rekayasa Lalu Lintas Rute Alternatif Kuningan

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