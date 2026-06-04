Dishub DKI Jakarta Ajak Gunakan Transportasi Umum untuk Hindari Kepadatan di GBK

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengajak masyarakat menggunakan transportasi umum saat berkunjung ke kawasan Gelora Bung Karno guna menghindari kemacetan, mengingat berbagai kegiatan besar seperti konser EXO, Raisa, hingga festival akan berlangsung dalam waktu dekat. Dishub menyebutkan sejumlah rute Transjakarta dan MRT yang dapat digunakan.

Waktu baca 3 menit. Penggunaan transportasi umum merupakan pilihan yang paling efektif untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan Jakarta (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum menuju lokasi kegiatan di kawasan Gelora Bung Karno , Jakarta termasuk akhir pekan ini yang menjadi jadwal konser grup idola K-pop EXO.

Penggunaan transportasi umum merupakan pilihan yang paling efektif untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan, kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Jumat. Menurut dia, kawasan GBK terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik, antara lain layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Senayan Bank Jakarta, salah satunya rute 1 Kota-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 00.00-23.59 WIB dan Minggu pukul 07.00-23.59 WIB.

Kemudian, rute 1F Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB. Ada juga rute 1W Blok M-Ancol dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB; dan rute 3F Kalideres-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Rute lainnya, yakni 6M Stasiun Manggarai-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB; 6V Ragunan-Senayan Bank Jakarta dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB. Selanjutnya, rute 9C Pinang Ranti-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB dan 10H Tanjung Priok-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Selain itu, layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Gelora Bung Karno 2, yaitu 1N Tanah Abang-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB. Kemudian, 1P Senen-Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB dan 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan dengan jam operasional pada Sabtu pukul 05.00-22.00 WIB dan Minggu pukul 10.00-22.00 WIB.

Selain itu, terdapat MRT Jakarta dengan titik pemberhentian Stasiun Istora Mandiri yang beroperasi pada pukul 05.00-24.00 WIB. Budi lalu mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan GBK agar menghindari ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan dan menyesuaikan perjalanan dengan pengaturan lalu lintas yang berlaku. Adapun pada akhir pekan ini, berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional yang berlangsung di kawasan GBK diperkirakan akan dipadati sebanyak 37.800 orang pada 6 Juni dan 43.000 pengunjung pada 7 Juni 2026.

Berbagai kegiatan yang berlangsung antara lain EXO Planet #6 ExhOrizon in Jakarta di Indonesia Arena, Raisa Live Concert Love & Let Go di JICC Plenary Hall, Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Festival Jamu Nusantara 2026 di Hutan Kota GBK, Hero E-Sport PUBG di Tennis Indoor, Indofest 2026 di JICC Hall B, serta sejumlah kegiatan lainnya yang tersebar di kawasan GBK dan sekitarnya





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