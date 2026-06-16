Disertasi Titi Anggraini: Legislative Inaction Akar Masalah Pemilu Indonesia

Titi Anggraini dalam disertasinya mengungkap bahwa legislative inaction atau kelambanan legislatif merupakan pilihan politik yang disengaja, menyebabkan krisis tata kelola pemilu dan tingginya gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Air mata tak terbendung saat Titi Anggraini mempertahankan disertasinya yang berjudul Dampak Legislative Inaction dalam Tata Kelola Pemilu Serentak 2024 dan Urgensinya terhadap Pembentukan Komisi Hukum Pemilu di Indonesia.

Pengalamannya lebih dari dua dekade menyelami dunia kepemiluan membawa disertasinya pada satu kesimpulan yang mendalam. Bagi Titi, karut-marut pemilu Indonesia bukan soal kerumitan sistem, melainkan berhulu pada undang-undang yang terus dibiarkan usang tanpa perbaikan. Maka, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat mencabut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 9 Maret 2021, Titi tidaklah terkejut.

Padahal, draf naskah akademiknya telah rampung sejak April 2020 dan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengantre untuk ditindaklanjuti. Di tengah situasi tersebut, ingatan kolektif tentang Pemilu 2019 masih membekas setelah tragedi yang merenggut 894 nyawa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat kelelahan. Meski semua pihak sadar revisi itu mendesak dan akar masalahnya sudah kasatmata, nyatanya perbaikan tersebut tetap urung dilakukan. Yang lebih mengusik pikirannya, DPR pada periode yang sama justru sibuk mengesahkan undang-undang lain dalam tempo kilat.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) direvisi dalam 12 hari, UU MK dibahas hanya tujuh hari, bahkan UU Cipta Kerja yang merevisi 79 undang-undang sekaligus tuntas dalam 167 hari. Namun, revisi UU Pemilu yang draf lengkapnya sudah tersedia justru tidak beranjak satu langkah pun. Fenomena ini dikenal sebagai legislative inaction, sebuah kondisi ketika parlemen tidak melakukan tindakan yang secara konstitusional ataupun fungsional seharusnya dilakukan.

Kondisi ini bukanlah kebuntuan atau kelalaian, melainkan pilihan politik yang disengaja dan terstruktur oleh DPR dan pemerintah untuk tidak merevisi UU Pemilu. Padahal, terdapat kebutuhan obyektif, seperti inkonsistensi norma, putusan MK, dan evaluasi pasca-Pemilu 2019. Titi menegaskan bahwa legislative inaction dalam pengaturan pemilu serentak 2024 bukanlah kekosongan hukum, melainkan pilihan politik yang disengaja dan terstruktur.

Dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (15/6/2026), ia menjelaskan ada tiga alasan kuat yang seharusnya mendorong revisi. Pertama, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyimpan banyak inkonsistensi, ketidaksinkronan, dan kekosongan norma. Kedua, sejumlah putusan MK telah membatalkan atau merekonstruksi norma penting yang butuh harmonisasi. Ketiga, hasil evaluasi Pemilu 2019 menunjukkan perlunya perbaikan desain keserentakan, sistem pencalonan, dan beban kerja penyelenggara.

Namun, semua alasan itu diabaikan oleh pembentuk undang-undang. Akar pengabaian itu, menurut Titi, terletak pada konfigurasi politik pasca-Pemilu 2019. Hampir semua partai bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Dalam kondisi itu, kepentingan partai lebih dominan daripada kebutuhan reformasi hukum.

Pembatalan revisi UU Pemilu pada akhirnya adalah kompromi yang memuaskan semua pihak di koalisi. Presiden pun cukup tidak mengirim surat presiden (surpres) untuk memulai pembahasan. Dengan demikian, rencana revisi UU Pemilu berhenti tanpa ada pihak yang harus menyatakan penolakan secara terbuka. Situasi ini digambarkan Titi sebagai foxes guarding the henhouse, rubah yang menjaga kandang ayam.

Pihak yang paling berkepentingan dengan hasil pemilu memegang kendali penuh atas aturan mainnya. Dalam situasi itu, diam bukan ketidakmampuan, melainkan strategi. Dampak legislative inaction tidak hanya berdampak pada satu aspek tertentu, tetapi juga merusak keseluruhan rantai tata kelola pemilu, mulai dari pembentukan norma, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa. Akibatnya, sejak RUU Pemilu dicabut dari Prolegnas Prioritas pada Maret 2021 hingga tahapan Pemilu 2024 tuntas, MK menerima 94 permohonan pengujian UU Pemilu.

Jumlah permohonan itu meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 52 permohonan pada periode Pemilu 2019. Sebanyak 12 permohonan di antaranya dikabulkan. Jika dihitung sejak undang-undang itu disahkan pada 16 Agustus 2017, total gugatan mencapai 152 kali. Angka itu menjadikan UU Pemilu sebagai undang-undang yang paling banyak diuji ke MK sejak lembaga itu berdiri pada 2003.

Padahal, sejumlah putusan MK berdampak luas terhadap aturan main Pemilu 2024. Di antaranya penataan daerah pemilihan, alokasi kursi, dan rekonstruksi ambang batas pencalonan kepala daerah. Sejumlah putusan lain juga mesti dilaksanakan pada Pemilu 2029, antara lain rekonstruksi ambang batas parlemen, penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, hingga pemisahan pemilu nasional dan lokal. Semua perubahan besar itu tidak lahir dari revisi undang-undang, tetapi dari putusan MK.

Menurut Titi, kondisi ini merupakan eskalasi yudisialisasi politik dalam pengaturan pemilu. MK yang semula berperan sebagai penguji norma telah bergeser menjadi pembuat norma karena kelambanan legislatif. Hal ini menimbulkan persoalan legitimasi karena putusan MK seringkali bersifat final dan mengikat, namun tidak melalui proses pembahasan yang partisipatif dan transparan seperti dalam proses legislasi biasa. Dengan demikian, legislative inaction tidak hanya menghambat perbaikan pemilu, tetapi juga menggeser keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Titi berharap penelitiannya dapat mendorong pembentukan Komisi Hukum Pemilu yang independen dan profesional, guna memastikan undang-undang pemilu selalu diperbarui sesuai kebutuhan demokrasi yang berkembang. Ia juga mengingatkan bahwa reformasi pemilu tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena setiap pemilu yang cacat hukum akan terus merusak kepercayaan publik dan kualitas demokrasi Indonesia





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Legislative Inaction Pemilu Indonesia Reformasi Hukum Mahkamah Konstitusi Titi Anggraini

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