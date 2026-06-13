Disdukcapil Tanjungpinang Hadapi Lonjakan Permohonan KK Ber-barcode untuk SPMB 2026/2027

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatat peningkatan signifikan permohonan KK ber-barcode menjelang pendaftaran SPMB SMA/SMK 2026/2027, dengan layanan dipercepat untuk menyelesaikan dalam satu hari.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil ) Kota Tanjungpinang mencatat lonjakan drastis permohonan Kartu Keluarga (KK) ber-barcode, seiring dengan kebutuhan untuk Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ) 2026/2027.

Lonjakan ini terjadi menjelang pendaftaran jenjang SMA dan SMK untuk tahun ajaran tersebut, di mana KK ber-barcode menjadi syarat penting bagi calon peserta didik. Dalam dua bulan terakhir, jumlah permohonan harian yang stabil sekitar 200 buah melonjak menjadi ribuan. Sekretaris Disdukcapil, Riawati, menyatakan pihaknya telahtaking langkah proaktif dengan percepatan layanan untuk menyelesaikan semua dokumen pada hari yang sama, guna mendukung kelancaran proses pendaftaran pendidikan.

Barcode pada KK berfungsi sebagai pengganti tanda tangan dan cap basah, memvalidasi keabsahan dokumen secara digital sesuai dorongan government untuk digitalisasi. Seorang warga, Yusri, mengalami pelayanan cepat dengan penyelesaian dalam satu hari. Disdukcapil juga mengingatkan pentingnya pembaruan data kependudukan secara berkala, maksimal setiap tiga tahun, untuk menjaga akurasi dan memudahkan akses layanan publik.

Upaya ini selaras dengan peningkatan pengaktifan KTP Digital di daerah lain seperti Penajam Paser Utara, yang menjadi tertinggi di Kalimantan Timur, serta peningkatan penerbitan SKCK secara daring oleh Polda Bengkulu, menunjukkan tren digitalisasi dan efisiensi dalam layanan kependudukan di Indonesia





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