Disdukcapil Tangerang Imbau Warga Perbarui KK Secara Daring

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang mengajak warga untuk melakukan pembaruan Kartu Keluarga (KK) secara daring melalui situs resmi. Langkah ini bertujuan memastikan validitas data kependudukan agar akses ke layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial berjalan lancar. Prosesnya mudah, gratis, dan aman tanpa perlu calo. Data yang akurat akan meningkatkan efektivitas program pemerintah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pembaruan data Kartu Keluarga (KK) secara daring guna memastikan validitas data kependudukan dan kelancaran akses terhadap berbagai layanan publik.

Kepala Disdukcapil Kota Tangerang, Rizal Ridolloh, menekankan bahwa langkah proaktif ini sangat penting untuk menghindari kendala di masa depan apabila warga membutuhkan akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun program bantuan sosial. Proses pembaruan dapat dilakukan dengan mudah melalui situs resmi sobatdukcapil.tangerangkota.co.id, yang dapat diakses dari perangkat komputer atau ponsel pintar. Layanan ini gratis dan dirancang untuk memberikan kenyamanan serta efisiensi maksimal. Disdukcapil juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo demi menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi.

Data yang valid dan terkini akan meminimalisir kesalahan dalam penyaluran program pemerintah serta memastikan setiap warga mendapatkan haknya. Inisiatif ini sejalan dengan upaya national untuk mendigitalkan administrasi kependudukan, seperti penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan data yang akurat, layanan publik dapat diberikan secara tepat sasaran, transparan, dan efektif. Masyarakat diharapkan segera memanfaatkan fasilitas daring ini sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga yang baik





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Disdukcapil Tangerang Pembaruan KK Layanan Daring Validitas Data Kependudukan

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