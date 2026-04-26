Discovery Day HIS PIK2: Mengenal Lingkungan Belajar Interkultural dan Kurikulum Chinese Terintegrasi

Hope Intercultural School (HIS) PIK2 menggelar Discovery Day yang memperkenalkan lingkungan belajar interkultural dan kurikulum Chinese terintegrasi, serta menampilkan profil pendidikan selebgram Lula Lahfah.

Hope Intercultural School ( HIS ), sebuah institusi pendidikan yang merupakan bagian dari Pelita Harapan Group , telah sukses menyelenggarakan Discovery Day yang menarik di North Campus, PIK2 , pada hari Sabtu, 25 April 2026.

Acara ini menjadi ajang bagi calon siswa dan orang tua untuk mengenal lebih dekat lingkungan belajar yang unik dan komprehensif yang ditawarkan oleh HIS. Lebih dari sekadar presentasi, Discovery Day dirancang sebagai pengalaman interaktif yang memungkinkan peserta merasakan langsung atmosfer sekolah, berinteraksi dengan guru-guru yang berdedikasi, dan memahami filosofi pendidikan yang mendasari setiap aspek pembelajaran di HIS.

Selain itu, acara ini juga menampilkan profil pendidikan Lula Lahfah, seorang selebgram ternama yang pernah menempuh pendidikan di Universitas Pelita Harapan (UPH), memberikan inspirasi dan gambaran tentang bagaimana pendidikan berkualitas dapat membuka pintu menuju berbagai peluang. Kehadiran Lula Lahfah sebagai alumni UPH juga memperkuat jalinan kerjasama antara kedua institusi pendidikan ini, menekankan komitmen bersama untuk menghasilkan generasi muda yang berprestasi dan berkarakter.

HIS tidak hanya fokus pada pengembangan akademik, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada pembentukan karakter siswa secara menyeluruh, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global dengan percaya diri dan integritas. Salah satu keunggulan utama yang membedakan HIS dari sekolah lain adalah integrasi kurikulum Chinese (Mandarin) yang terstruktur dan komprehensif. Pembelajaran Bahasa Mandarin di HIS tidak hanya berfokus pada penguasaan tata bahasa dan kosakata, tetapi juga pada pengembangan kemampuan komunikasi dasar dan pemahaman mendalam tentang budaya Tiongkok.

Proses pembelajaran dirancang secara bertahap, dimulai dari pengenalan karakter-karakter dasar hingga percakapan sehari-hari, kemudian berlanjut ke pemahaman tentang sejarah, seni, dan tradisi Tiongkok. Dengan pendekatan ini, siswa HIS tidak hanya mampu berbahasa Mandarin dengan lancar, tetapi juga memiliki apresiasi yang tinggi terhadap keberagaman budaya dan mampu berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dengan hormat dan empati.

Kurikulum Chinese yang terintegrasi ini merupakan investasi jangka panjang bagi siswa HIS, membuka peluang karir yang lebih luas di era globalisasi, di mana Bahasa Mandarin semakin menjadi bahasa internasional yang penting. Selain itu, penguasaan Bahasa Mandarin juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa, melatih memori, dan meningkatkan kemampuan berpikir logis. Recky Rendy, School System Coordinator di Hope Intercultural School, menegaskan bahwa HIS berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi, kreativitas, dan pembentukan karakter secara menyeluruh.

Lingkungan belajar yang suportif dan inklusif ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka secara optimal, tanpa takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko. HIS percaya bahwa setiap siswa memiliki bakat dan minat yang unik, dan tugas sekolah adalah membantu mereka menemukan dan mengembangkan bakat tersebut.

Selain itu, Esther Mclntyre, HIS IB Framework Advisor, menambahkan bahwa melalui pendekatan International Baccalaureate (IB), HIS membentuk siswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan kesadaran global. Kurikulum IB dirancang untuk menantang siswa untuk berpikir secara mendalam, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan mencari solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks.

Dengan demikian, siswa HIS tidak hanya siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi juga siap untuk menjadi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. HIS terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ditawarkan, dengan berinvestasi dalam pengembangan guru, fasilitas, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman.

Komitmen ini tercermin dalam setiap aspek pembelajaran di HIS, mulai dari ruang kelas yang modern dan dilengkapi dengan teknologi terkini, hingga program-program ekstrakurikuler yang beragam dan menarik





Hope Intercultural School HIS PIK2 Discovery Day Kurikulum Chinese Bahasa Mandarin International Baccalaureate IB Lula Lahfah Pelita Harapan Group

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Day Care di Jogja Diduga Lakukan Penganiayaan Anak, Langsung Digerebek PolisiPolisi menindaklanjuti temuan kasus dugaan penganiayaan dan penelantaran di sebuah day care kawasan Umbulharjo, Yogyakarta.

Read more »

Ada Diskon 50%+20%, Harga Elektronik Cuma Segini di Transmart!Transmart menggelar Full Day Sale pada 26 April 2026, menawarkan diskon hingga 50% + 20% untuk barang elektronik.

Read more »

Jangan Lupa Merapat! Transmar Gelar Diskon 50% + 20% Hari Minggu IniTransmart menggelar Transmart Full Day Sale

Read more »

Polisi Resmi Tetapkan 13 Tersangka Kasus Day Care Little AreshaPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

SCBD Padamkan Lampu 1 Jam, Dukung Inisiatif Pemprov DKI Saat Earth DayKawasan SCBD melakukan pemadaman lampu serentak selama satu jam untuk peringati Hari Bumi 2026, mendukung penghematan energi dan kesadaran lingkungan.

Read more »

Berburu Vinyl Hingga Kaset di Record Store Day 2026Record Store Day (RSD) 2026 dirayakan serentak di seluruh dunia dan Indonesia, menampilkan rilisan fisik eksklusif (vinyl, kaset, CD).

Read more »