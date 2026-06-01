Dirjen Pendis Apresiasi Program Ekoteologi UIN STS Jambi untuk Kelestarian Lingkungan

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Suyitno, memberikan apresiasi tinggi terhadap program Ekoteologi UIN STS Jambi, menilai inisiatif ini sebagai langkah konkret perguruan tinggi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Program ini dianggap selaras dengan visi pemerintah dan diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lainnya. Rektor UIN STS Jambi, Prof. Kasful Anwar, menegaskan komitmen kampus untuk memastikan keberlanjutan program ini melalui langkah-langkah konkret dan keterlibatan seluruh civitas akademika. Program Ekoteologi tidak hanya melibatkan penanaman pohon tetapi juga membangun kesadaran kolektif mahasiswa, dosen, dan staf, sehingga kampus dapat menjadi pelopor dalam mengimplementasikan konsep ekoteologi dan mendukung pelestarian lingkungan di Indonesia.

Menurutnya, program ini menunjukkan dedikasi perguruan tinggi dalam menjaga keseimbangan alam dan selaras dengan semangat Ekoteologi Madrasah yang perlu menjadi budaya untuk membentuk karakter siswa peduli lingkungan. Prof. Suyitno menekankan bahwa meski penanaman pohon bersifat simbolis, tindakan tersebut memiliki makna penting untuk membangun kesadaran ekologis. Namun, dialiahatkan bahwa upaya tersebut harus berkelanjutan, bukan hanya berhenti pada seremoni.

'Jangan hanya menanam pohon secara simbolis, yang lebih penting adalah merawatnya hingga tumbuh dan bermanfaat,' ujar Prof. Suyitno. Dirjen Pendidikan Islam berharap seluruh pimpinan dan civitas akademika UIN STS Jambi dapat menjaga keberlanjutan program ini agar pohon-pohon yang ditanam dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Rektor UIN STS Jambi, Prof. Kasful Anwar, menegaskan komitmen kampusnya bahwa gerakan penanaman pohon tidak akan berhenti pada kegiatan seremonial.

Kampus telah menyiapkan langkah-langkah berkelanjutan untuk memastikan setiap pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik dan memberikan dampak positif.

'Kami berkomitmen menjadikan program ini sebagai gerakan bersama seluruh civitas academika,' kata Prof. Kasful Anwar. Ia menambahkan bahwa pohon yang ditanam hari ini harus menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Melalui gerakan ini, UIN STS Jambi berambisi menjadi salah satu kampus terdepan dalam mengimplementasikan konsep Ekoteologi. Program ini tidak hanya melibatkan penanaman pohon, tetapi juga membangun kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa, dosen, dan staf.

Dengan demikian, UIN STS Jambi berharap dapat menciptakan lingkungan kampus yang lebih hijau dan berkelanjutan sambil menginspirasi institusi pendidikan lainnya untuk melakukan hal serupa dalam upaya pelestarian lingkungan nasional





