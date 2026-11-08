Direktur Utama BRMS Beli Saham Senilai Rp 995 Juta, Total Kepemilikan 18 Juta Lembar

Agoes Projosasmito, Direktur Utama PT Bumi Resources Minerals Tbk, menambah porsi saham BRMS sebesar Rp 995,30 juta pada awal November 2026.

Kegiatan pembelian saham oleh manajemen puncak PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) kembali menandai sentimen positif bagi para investor di pasar modal. Direktur Utama PT Bumi Resources Minerals Tbk, Agoes Projosasmito, tercatat melakukan penambahan porsi kepemilikan secara bertahap pada awal November 2026. Langkah strategis ini dilakukan meskipun terjadi volatilitas harga di tengah kondisi makroekonomi yang masih belum stabil.

Proses akuisisi saham ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan melalui dua tahap transaksi yang tercatat dalam keterbukaan informasi resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Tahap pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 4 November 2026, ketika Agoes Projosasmito membeli sebanyak 1.000.000 lembar saham BRMS. Harga yang dibayarkan untuk setiap lembar saham pada transaksi awal tersebut adalah sebesar Rp 310. Total nilai uang yang keluar dari rekening pribadi direktur utama ini untuk tahap pertama mencapai sekitar Rp 310 juta.

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Transaksi kedua terjadi pada hari yang sama, yakni tanggal 4 November 2026, dengan volume pembelian yang lebih besar. Agoes Projosasmito kembali menambah kepemilikannya dengan membeli 2.225.000 saham BRMS. Harga beli pada tahap kedua ini adalah Rp 308 per saham, yang menghasilkan total nilai transaksi sekitar Rp 685,30 juta. Ketika digabungkan, total volume saham BRMS yang dibeli oleh Agoes dalam satu hari tersebut mencapai 3.225.000 lembar dengan total nilai investasi pribadi sebesar Rp 995,30 juta.

Dinamika Harga Saham BRMS

Kegiatan pembelian saham oleh direksi utama ini terjadi di tengah pergerakan harga yang fluktuatif. Mengutip data Real-Time Information (RTI) dari Bursa Efek Indonesia, harga saham BRMS mengalami penguatan tipis menjadi Rp 318 per saham pada penutupan perdagangan hari Jumat, 6 November 2026. Jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan sebelumnya, terjadi penurunan sebesar 3,05 persen, namun harga penutupan hari tersebut justru menjadi level tertinggi harian.

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Perjalanan harga saham BRMS pada hari Jumat tersebut dimulai dengan pembukaan yang menurun. Harga dibuka di level Rp 314 per saham, turun dari penutupan perdagangan sebelumnya yang berada di angka Rp 328 per saham. Selama sesi perdagangan berlangsung, harga saham mencatatkan rentang pergerakan dari terendah Rp 306 per saham hingga tertinggi Rp 318 per saham, menunjukkan adanya aktivitas jual beli yang cukup dinamis di antara para trader.

Volumes transaksi pada hari Jumat, 6 November 2026, mencatatkan aktivitas yang cukup sibuk dengan total sebanyak 9.313 kali transaksi tercatat. Volume saham yang berubah tangan mencapai angka 2.392.888 lembar dengan nilai transaksi harian yang sangat signifikan, yaitu mencapai Rp 74,6 miliar. Angka ini mengindikasikan bahwa saham BRMS masih menjadi salah satu saham yang likuid dan menarik minat investor ritel maupun institusi pada periode tersebut.

Konfirmasi Manajemen dan Keyakinan Fundamental

Menanggapi aksi pembelian saham oleh para direktur tersebut, Direktur dan Chief Investor Relations Officer PT Bumi Resources Minerals Tbk, Herwin Wahyu Hidayat, memberikan penjelasan resmi mengenai motivasi di balik transaksi ini. Ia menegaskan bahwa pembelian saham oleh para direksi merupakan bentuk keyakinan penuh dari manajemen terhadap fundamental kinerja perusahaan. Hal ini disampaikan terlepas dari kondisi sektor makro yang sedang mengalami fluktuasi pada saat ini.

Herwin Wahyu Hidayat juga mengungkapkan bahwa praktik pembelian saham oleh manajemen bukanlah hal yang terisolasi. Dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, tidak hanya Agoes Projosasmito, melainkan terdapat lima orang direksi BRMS lainnya yang juga rutin melakukan pembelian saham perusahaan. Total kepemilikan saham oleh keenam direksi BRMS, termasuk Agoes, kini mencapai hampir 26 juta lembar saham, menunjukkan konsistensi strategi investasi internal.

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Langkah ini juga sejalan dengan aksi serupa yang dilakukan Agoes Projosasmito pada bulan sebelumnya. Pada tanggal 27 Oktober 2026, direktur utama ini telah membeli 3.765.000 saham BRMS dengan harga Rp 398 per saham. Dengan nilai investasi sebesar Rp 1,49 miliar, kepemilikan Agoes pada saat itu naik menjadi 15.167.300 saham atau setara dengan 0,008 persen dari total saham beredar. Aksi pembelian tersebut secara eksplisit dinyatakan sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang.