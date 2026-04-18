Direktur Utama ANTARA Tekankan Komunikasi Empati untuk Mahasiswa Banjarmasin

Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Benny Siga Butarbutar, membagikan wawasan penting mengenai komunikasi berbasis empati kepada ratusan mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin. Ia menekankan pentingnya keterampilan ini dalam menghadapi arus informasi global yang dinamis dan membangun kepercayaan publik di era digital.

Direktur Utama Perum LKBN ANTARA , Benny Siga Butarbutar, baru-baru ini memberikan bekal keterampilan komunikasi yang sangat krusial kepada ratusan mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin , Kalimantan Selatan. Fokus utamanya adalah pada komunikasi berbasis empati, sebuah pendekatan yang dinilai sangat vital dalam menghadapi lanskap informasi global yang terus berubah pesat seiring dengan kemajuan teknologi.

Benny menjelaskan bahwa di era digital yang ditandai dengan perubahan sosial yang cepat dan derasnya arus informasi di berbagai platform, komunikasi berbasis empati menjadi kunci utama untuk navigasi yang efektif dan minim gesekan. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah Seminar Komunikasi dan Kehumasan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) di kampus tersebut.

Benny, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Perhumas, menggarisbawahi bahwa fungsi komunikasi tidak sekadar terbatas pada penyampaian pesan semata. Sebaliknya, ia berfungsi sebagai instrumen dinamis yang mampu menghidupkan organisasi dan memungkinkannya untuk merespons secara adaptif terhadap perubahan lingkungan yang serba cepat. Ia menambahkan bahwa kondisi global saat ini berpotensi besar untuk memicu kecemasan di kalangan publik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi yang secara inheren mampu membangun kepercayaan yang kuat dan memelihara hubungan yang solid antara institusi, dalam hal ini termasuk media seperti ANTARA, dengan masyarakat luas.

Komunikasi yang benar-benar efektif, menurut Benny, tidak hanya diukur dari seberapa cepat sebuah informasi dapat disampaikan. Lebih dari itu, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan komunikator untuk memahami secara mendalam konteks, situasi yang dihadapi, serta kebutuhan spesifik dari audiens yang dituju. Ia secara khusus menyoroti bahwa komunikasi empati memberikan nilai pembeda yang signifikan. Pendekatan ini mampu menghadirkan kedekatan emosional, baik dalam interaksi sosial sehari-hari maupun dalam lingkungan profesional. Akibatnya, pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka.

Benny juga mengemukakan pandangannya mengenai penyampaian pesan yang spontan dan natural. Ia menilai bahwa bentuk komunikasi semacam ini kerap kali mencerminkan kejujuran yang tulus. Hal ini dikarenakan pesan tersebut muncul sebagai respons langsung terhadap situasi yang dihadapi, tanpa adanya upaya konstruksi atau manipulasi berlebihan dalam proses penyusunannya. Inilah yang membuat pesan terasa otentik dan dapat membangun koneksi yang lebih dalam dengan audiens.

Untuk itu, Benny secara tegas mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi. Para profesional di bidang ini tidak hanya dituntut untuk menguasai teori-teori komunikasi yang ada, tetapi juga harus memiliki sensitivitas sosial yang tinggi dalam menyampaikan pesan kepada publik. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan wawasan yang luas dan kemampuan berpikir kritis yang tajam sangatlah diperlukan. Dengan bekal ini, pesan yang disampaikan tidak hanya sekadar informatif, tetapi juga mampu membangun pemahaman yang utuh dan komprehensif di tengah masyarakat. Pemahaman utuh ini penting untuk mencegah disinformasi dan menciptakan kesadaran yang lebih baik tentang isu-isu yang relevan.

Menutup paparannya, Benny Siga Butarbutar menegaskan komitmen Perhumas dalam upaya meningkatkan kompetensi komunikasi di Indonesia. Perhimpunan ini berdedikasi untuk menyelenggarakan berbagai program pengembangan profesional yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan komunikasi terkini. Program-program tersebut mencakup sertifikasi yang diakui dan pelatihan-pelatihan yang dirancang secara khusus untuk membekali para praktisi komunikasi dengan keterampilan terbaru. Tujuannya adalah agar mereka dapat beradaptasi dan unggul dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital yang terus berevolusi.

Kehadiran Direktur Utama ANTARA di Banjarmasin ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi para mahasiswa serta praktisi komunikasi di Kalsel untuk terus mengasah kemampuan mereka, khususnya dalam aspek komunikasi berbasis empati yang memegang peranan sentral di masa kini dan masa mendatang.





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Komunikasi Empati ANTARA Mahasiswa Banjarmasin Perhumas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KPK dalami kasus korupsi restitusi pajak KPP Banjarmasin, empat saksi diperiksaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi di Jawa Tengah untuk mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di lingkungan ...

Read more »

KPK dalami kasus korupsi restitusi pajak KPP Banjarmasin, empat saksi dipanggilKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi di Jawa Tengah untuk mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di lingkungan ...

Read more »

Dirut ANTARA tegaskan AI tak boleh gantikan peran komunikasi manusiaDirektur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tidak boleh menggantikan peran manusia ...

Read more »

Perhumas lantik BPC Banjarmasin perkuat kompetensi humas di KalimantanKetua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Boy Kelana Soebroto melantik Badan Pengurus Cabang (BPC) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) ...

Read more »

Dirut ANTARA: Perhumas berperan penting membangun komunikasi modernDirektur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan kehadiran Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) di berbagai daerah berperan penting ...

Read more »

Dirut ANTARA: Humas mitra strategis media sajikan informasi kredibelDirektur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar menegaskan keberadaan humas di setiap instansi merupakan mitra strategis media dalam memastikan ...

Read more »