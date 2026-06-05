Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama Respon Tuduhan Suap dalam Kasus Blueray Cargo

Djaka Budhi Utama menanggapi tuduhan suap yang melibatkan Blueray Cargo dalam konferensi pers APBN, menegaskan akan mengikuti proses persidangan dan menekankan komitmen kementerian menjaga integritas kepabeanan, sementara sidang lanjutan mengungkap aliran dana suap senilai Rp2,95 miliar melalui amplop berkode khusus.

Direktur Jenderan Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama , menanggapi tuduhan suap yang melibatkan perusahaan logistik Blueray Cargo dalam sebuah konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan yang digelar pada Jumat, 5 Juni 2026.

Djaka menegaskan bahwa dirinya dan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mengikuti proses persidangan secara cermat, tanpa memberikan komentar lebih lanjut mengenai dugaan korupsi yang terjadi pada proses impor barang. Kehadiran Djaka dalam konferensi pers tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya ia beberapa kali absen setelah namanya tersangkut dalam kasus suap yang melibatkan pejabat Bea Cukai dan pengusaha kargo.

Pada kesempatan itu, Djaka menyampaikan bahwa ia siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada lembaga peradilan, sekaligus menegaskan komitmen kementerian untuk menjaga integritas sistem kepabeanan. Kasus suap yang sedang berlangsung bermula dari persidangan atas dugaan suap praktik pengondisian jalur impor yang menjerat John Field, pendiri dan pimpinan Blueray Cargo, sebagai terdakwa utama.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa John Field diduga memberikan suap sebesar Rp61,3 miliar serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,845 miliar kepada sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai demi mempermudah proses pengeluaran barang impor perusahaan. Dalam penyelidikan, JPU menyoroti pertemuan yang berlangsung pada Juli 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, yang melibatkan Djaka Budhi Utama bersama rekan-rekannya, yaitu Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar.

Jaksa menyebutkan bahwa pertemuan tersebut menjadi titik awal penyelidikan yang mengarah pada penemuan aliran dana suap melalui amplop berlabel kode "1 DIR", yang diyakini mengacu pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sidang lanjutan yang dilaksanakan pada 20 Mei 2026 semakin memperkuat dugaan bahwa dana suap berjumlah sekitar 213.600 Dolar Singapura (setara Rp2,95 miliar) dikirim melalui amplop berkode khusus.

JPU menegaskan bahwa bukti-bukti berupa catatan keuangan, saksi mata, dan dokumen pengiriman telah menguatkan tuduhan terhadap pejabat Bea Cukai, termasuk Djaka Budhi Utama. Meskipun demikian, Djaka tetap berkomitmen untuk mematuhi proses hukum dan menegaskan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam penanganan kasus ini. Pemerintah menegaskan akan memperkuat pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencegah praktik korupsi serupa di masa mendatang, sambil menunggu putusan akhir pengadilan yang dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2026





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bea Dan Cukai Djaka Budhi Utama Blueray Cargo Suap Pengadilan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Posisi Laufey dalam Game God of War, Rahasia Karakter Utama TerungkapKreator sebut pengaruh besar Faye mendominasi seluruh narasi God of War.

Read more »

Momen Purbaya Cecar Bos Bea Cukai Djaka Gegara Segel Tiffany & CoMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mencecar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama

Read more »

Namanya Terseret Kasus Suap, Dirjen Bea Cukai Akhirnya Buka SuaraDirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama akhirnya buka suara, merespons namanya yang terseret pusaran kasus suap importasi Blueray Cargo

Read more »

Bea Cukai sebut tetap tangani layanan ekspor meski ada DSIDirektur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengatakan, Bea Cukai tetap menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan ekspor meski pemerintah membentuk PT ...

Read more »