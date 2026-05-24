Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya: Dua Orang Ditangkap sebagai Pengedar Narkoba Jenis Tembakau Sintetis di Jakarta Timur

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di dua lokasi berbeda, yakni di kawasan Klender dan Duren Sawit, Jakarta Timur. Menurut Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Indah Hartantiningrum, pengungkapan ini bermula adanya laporan masyarakat yang marak terjadi peredaran narkoba jenis tembakau sintetis di wilayah Jakarta Timur. Melalui unit 4, Subdit 1 Ditresnakoba Polda Metro Jaya melakukan pemantauan dan berhasil menangkap terduga pelaku berinisial I di Jalan Darmaga Raya, Klender, dan terduga pelaku lainnya berinisial R di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur.

Indah mengungkap polisi mengamankan barang bukti berupa empat bungkus plastik yang berisikan tembakau sintetis dengan total berat bruto 110,9 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok dan plastik klip. Indah mengungkap polisi juga menemukan satu timbangan digital, satu pack plastik klip bening, lakban, dua puntung sisa pakai, dua botol bekas bibit spray tembakau sintetis, serta identitas tersangka. Saat ini barang bukti dan juga tersangka telah kami amankan di kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut





