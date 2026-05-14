Diplomasi Strategis Donald Trump dan Xi Jinping di Beijing demi Stabilitas Ekonomi dan Global

Presiden AS Donald Trump bertemu Presiden China Xi Jinping di Beijing untuk membahas kerja sama ekonomi, krisis Iran, persaingan AI, dan upaya menjaga stabilitas hubungan dua kekuatan besar dunia.

Pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang berlangsung pada Kamis, 14 Mei 2026, di Beijing, menjadi sorotan utama dunia internasional.

Kunjungan kenegaraan ini dimulai dengan upacara penyambutan yang sangat megah di Great Hall of the People, sebuah bangunan ikonik dari era Mao yang terletak di sisi barat Lapangan Tiananmen. Trump tiba di pagi hari dan disambut dengan protokol diplomatik yang sangat ketat, di mana barisan petugas berseragam berdiri tegak di sepanjang karpet merah yang membentang luas. Suasana hangat terasa saat murid-murid sekolah dasar melambaikan bendera kedua negara sambil bersorak menyambut kehadiran pemimpin Amerika Serikat tersebut.

Prosesi ini ditutup dengan pertunjukan korps musik militer China yang sangat rapi sebelum kedua pemimpin memulai sesi pembicaraan bilateral secara tatap muka yang berlangsung selama satu jam pertama. Dalam pidato pembukaannya, Xi Jinping memberikan penghormatan dengan menyebutkan bahwa tahun 2026 merupakan momen spesial karena menandai 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat, seraya menegaskan bahwa stabilitas hubungan antara dua kekuatan besar ini adalah kunci utama bagi perdamaian dan stabilitas dunia.

Dalam agenda yang lebih spesifik, Donald Trump menunjukkan upayanya untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan membawa sejumlah pengusaha terkemuka Amerika Serikat untuk bertemu langsung dengan Xi Jinping. Trump secara terbuka menyatakan bahwa ia hanya menginginkan orang-orang di level teratas dari perusahaan besar untuk hadir guna memberi penghormatan kepada China dan Presiden Xi. Langkah ini diambil untuk mendorong para pengusaha AS agar memperluas skala kerja sama dan memperdalam operasi bisnis mereka di pasar China yang sangat luas.

Trump memperkenalkan para pemimpin bisnis tersebut satu per satu kepada Xi, menekankan betapa pentingnya akses pasar China bagi pertumbuhan ekonomi Amerika. Menanggapi hal tersebut, Presiden Xi Jinping menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan AS telah berperan aktif dalam proses reformasi serta keterbukaan yang sedang dijalankan oleh China.

Xi menegaskan bahwa pintu China akan terbuka semakin lebar bagi investasi asing dan meyakini bahwa perusahaan Amerika akan menemukan prospek yang jauh lebih luas dan menguntungkan di masa depan, asalkan kerja sama yang terjalin bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, di balik kemegahan seremonial dan optimisme ekonomi, terdapat ketegangan geopolitik yang membayangi pertemuan ini.

Trump dalam kesempatan tersebut memuji Xi Jinping sebagai pemimpin besar, sebuah pernyataan yang ia akui sering kali tidak disukai oleh sebagian orang namun tetap ia sampaikan karena dianggap sebagai sebuah kebenaran. Meskipun demikian, agenda pembicaraan mereka sangat berat, mencakup konflik di Timur Tengah, perselisihan mengenai status Taiwan, hingga persaingan global yang sengit di bidang kecerdasan buatan atau AI.

Fokus utama pembicaraan sempat teralihkan oleh aksi militer Trump yang meluncurkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang mengakibatkan tewasnya kepemimpinan negara tersebut. Kejadian ini memicu kekhawatiran serius mengenai pasokan energi global dan menciptakan ketegangan tambahan karena Iran memiliki hubungan yang cukup dekat dengan China. Menteri Luar Negeri Marco Rubio, saat berada di pesawat Air Force One, menegaskan bahwa Amerika Serikat akan mendesak Beijing untuk mengambil peran lebih aktif dalam menekan Iran agar menghentikan aktivitas provokatif mereka di Teluk Persia.

Bagi pemerintah China, pertemuan ini adalah kesempatan emas untuk mengkalibrasi ulang arah hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat agar lebih stabil dan dapat diprediksi. Duta Besar China untuk AS, Xie Feng, dalam tulisannya di surat kabar resmi Partai Komunis China, menekankan bahwa signifikansi strategis hubungan China-AS menjadi semakin menonjol di tengah meningkatnya ketidakstabilan internasional.

Pertemuan yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Temple of Heaven ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan upaya untuk menemukan titik temu di antara dua ideologi dan kepentingan ekonomi yang sering kali bertabrakan. Persaingan di bidang teknologi AI menjadi salah satu poin krusial karena kedua negara berlomba-lomba menjadi pemimpin global dalam inovasi masa depan. Dengan adanya pertemuan ini, dunia berharap kedua pemimpin dapat mencapai kesepakatan dagang yang adil serta meredam potensi konflik bersenjata yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global.

Sinergi antara Trump dan Xi di Beijing ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi tata kelola dunia yang lebih seimbang meskipun tantangan geopolitik tetap membayangi setiap langkah diplomasi mereka





