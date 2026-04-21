Diplomasi Macet, Iran Tetap Tolak Perundingan dengan AS Akibat Blokade Selat Hormuz

Ketegangan di Selat Hormuz kembali memuncak setelah Iran menolak perundingan dengan AS, menuntut penghapusan blokade laut sebagai prasyarat utama.

Ketegangan di Selat Hormuz kembali memanas setelah kapal perusak Angkatan Laut AS, USS Spruance (DDG-111), melakukan tindakan pencegatan terhadap sebuah kapal kargo milik Iran yang diduga mencoba menembus blokade laut yang telah ditetapkan di kawasan perairan strategis tersebut. Insiden ini memicu respons keras dari pihak Teheran yang menilai tindakan Amerika Serikat sebagai bentuk provokasi militer yang tidak diperlukan.

Akibat dari peristiwa ini, pemerintah Iran secara tegas menolak untuk berpartisipasi dalam perundingan dengan Amerika Serikat yang sedianya akan dimediasi oleh Pakistan di Islamabad. Teheran tetap kukuh menetapkan syarat utama berupa penghapusan total blokade laut sebelum mereka bersedia untuk duduk kembali di meja perundingan dan melanjutkan proses dialog diplomatik dengan Washington. Sikap keras kepala tersebut dikabarkan belum menunjukkan tanda-tanda perubahan hingga saat ini, meskipun Washington telah mengklaim bahwa tim negosiasi mereka telah bergerak menuju Islamabad untuk memulai pertemuan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya sempat memberikan pernyataan publik bahwa Wakil Presiden J.D. Vance beserta jajaran tim negosiasi sedang dalam perjalanan untuk membahas kelanjutan dialog damai. Namun, berdasarkan sumber informasi yang dikutip oleh media Tasnim, Teheran tetap pada keputusan awalnya untuk tidak mengirimkan delegasi. Salah satu hambatan utama yang terus disorot oleh pihak otoritas Iran adalah isu blokade laut yang mereka nilai sebagai penghalang fundamental dan bersifat destruktif terhadap upaya perdamaian yang selama ini coba dibangun oleh berbagai pihak. Pihak mediator dari Pakistan dilaporkan telah berupaya melakukan komunikasi intensif dengan Presiden Trump untuk membahas isu blokade tersebut dalam komunikasi terbaru. Namun, delegasi Iran berpandangan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Washington saat ini masih dilandasi oleh kesalahan perhitungan politik yang serius, termasuk merujuk pada pengalaman kegagalan interaksi di masa lalu di arena militer. Seorang sumber dari pemerintah internal Iran menyatakan bahwa selama pendekatan Washington tidak berubah secara substansial, negosiasi hanya akan menjadi buang-buang waktu yang tidak produktif bagi kedua belah pihak. Teheran menegaskan bahwa mereka tidak melihat adanya dasar yang kuat untuk melanjutkan dialog sebelum hambatan mendasar seperti blokade ini dihapus sepenuhnya dan ada arah kesepakatan yang adil serta dapat diterima oleh kedaulatan negara Iran. Hingga saat ini, situasi di kawasan Selat Hormuz terus dipantau oleh komunitas internasional dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi demi mencegah eskalasi konflik yang lebih luas dan merugikan stabilitas ekonomi global





Iran Ambil Kendali Penuh Selat Hormuz, Trump Beri Sinyal Campur AdukIran menegaskan kendali penuh atas Selat Hormuz, mengancam penutupan selama blokade AS berlanjut. Presiden Trump menilai aksi Iran sebagai permainan politik namun mengindikasikan pembicaraan damai sedang berlangsung, sembari menegaskan kesiapan AS untuk serangan jika diperlukan.

Iran Kembali Tutup Selat Hormuz Sampai Waktu yang Tak Ditentukan, Gegara Ulah Trump

Iran Tutup Kembali Selat Hormuz, AS Disebut Langgar KesepakatanIran kembali menutup Selat Hormuz dan menyatakan Amerika Serikat melanggar kesepakatan terkait blokade pelabuhan Iran. Insiden ini dipicu oleh pernyataan Trump yang tidak akan mengakhiri blokade, memicu Iran untuk memperingatkan akan memblokir selat vital tersebut selama blokade AS terhadap pelabuhan Iran diberlakukan. Situasi semakin memanas dengan adanya laporan penembakan kapal tanker oleh Garda Revolusi Iran, meskipun awaknya dikabarkan aman. Para peneliti menilai langkah Iran ini menghilangkan kepercayaan terhadap AS dan semakin membuat situasi tidak kondusif.

Mojtaba Khamenei Ledek AS-Israel Usai Selat Hormuz Ditutup, Gaungkan Kekuatan Militer Iran

Iran Buka-Tutup Selat Hormuz, Gencatan Senjata AS-Iran di Ujung TandukIran sempat membuka dan kemudian menutup kembali Selat Hormuz dalam 24 jam, bertepatan dengan mendekatnya akhir gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Perkembangan ini memicu kekhawatiran eskalasi konflik, menyoroti perbedaan pandangan mengenai program nuklir Iran dan memengaruhi harga minyak mentah global. Gencatan senjata yang akan berakhir memicu spekulasi perpanjangan dan potensi blokade atau konflik.

Iran Buka dan Tutup Lagi Selat Hormuz dalam 24 Jam, Akankah Gencatan Senjata Terus Berlanjut?Iran buka-tutup Selat Hormuz dalam 24 jam jelang akhir gencatan senjata. AS tetap blokade, negosiasi belum pasti, risiko konflik kembali meningkat.

