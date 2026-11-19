Presiden Marcos Jr. menggunakan Jollibee untuk diplomasi budaya saat menyambut Trump di Manila menjelang pertemuan APEC dan ketegangan geopolitik Asia-Pasifik.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. secara sengaja memilih Jollibee sebagai camilan larut malam untuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan rombongan resmi negara tersebut. Langkah ini diambil saat rombongan Trump hanya singgah sebentar di Manila, Filipina, pada Rabu, 18 November 2026. Pengiriman ayam goreng tersebut bukan sekadar urusan kuliner, melainkan sebuah upaya strategis dalam diplomasi publik yang menargetkan pemimpin tertinggi Amerika Serikat.

Strategi Diplomasi Budaya Jollibee

Marcos menggunakan hidangan dari jaringan restoran cepat saji terbesar asal Filipina ini untuk memperkenalkan identitas budaya nasional ke kancah internasional. Jollibee telah berevolusi dari merek lokal sederhana menjadi produk Filipina yang paling dikenal di dunia. Kehadirannya dalam pertemuan negara-negara besar menandai pergeseran cara Filipina memproyeksikan pengaruh lembutnya melalui ekonomi kreatif dan warisan kuliner.

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Presiden Marcos tidak melewatkan kesempatan ini untuk membanggakan merek domestik di hadapan tamunya. Ia mengklaim bahwa popularitas Jollibee telah melampaui KFC di Amerika Serikat, salah satu merek ayam goreng paling ikonik di pasar Amerika. Pernyataan ini disampaikan dengan nada yang mengingatkan pada gaya komunikasi Trump, menekankan keunggulan kompetitif produk Filipina di pasar global.

Marcos secara eksplisit menyatakan kebanggaannya terhadap pencapaian tersebut. Ia mengatakan bahwa Jollibee adalah jaringan restoran yang sangat populer dengan ayam goreng sebagai produk utama. Klaim dominasi di pasar AS menjadi pesan kunci yang ingin disampaikan Marcos kepada sekutu AS mengenai daya tarik ekonomi dan budaya Filipina di mata dunia.

Pengiriman makanan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi kerja keras Trump. Marcos menyatakan bahwa hidangan tersebut adalah tambahan energi untuk pekerjaan yang sedang dan akan dilakukan. Ia mengajak Trump untuk mencicipi cita rasa Manila melalui produk yang familiar bagi banyak warga Amerika.

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Konteks Perjalanan Diplomatik Trump

Perjalanan Donald Trump ke Manila terjadi dalam jadwal yang sangat padat dan strategis. Ia tiba di Manila pada Selasa malam untuk melakukan pembicaraan dengan para sekutu AS di kawasan Asia-Pasifik. Keesokan harinya, ia bertemu dan makan siang bersama Marcos di Istana Kepresidenan Malacañang. Pertemuan siang hari ini merupakan momen krusial dalam memperkuat aliansi bilateral sebelum Trump melanjutkan perjalanan resmi ke China.

Setelah meninggalkan Manila, Trump mendarat di Shenzhen pada Rabu sore. Tujuannya adalah untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Dalam agenda ini, ia juga mengikuti pertemuan tiga pihak yang dianggap bersejarah dengan Presiden China Xi Jinping serta Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan multilateral ini terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang signifikan di kawasan tersebut.

Meskipun Jollibee dipilih sebagai camilan, reaksi Trump terhadap hidangan tersebut tidak diungkapkan secara publik. Trump dikenal menggemari hamburger McDonald's, sehingga kehadiran ayam goreng Filipina menjadi alternatif menu yang unik. Tidak ada konfirmasi apakah Presiden Amerika Serikat sempat mencicipi makanan yang dikirimkan oleh Marcos selama singgah singkatnya di Manila.

Sejarah dan Ekspansi Global Jollibee

Di balik diplomasi tingkat tinggi, Jollibee memiliki sejarah panjang yang menarik. Bisnis ini memulai perjalanannya sebagai usaha kecil di Manila pada tahun 1970-an. Awalnya, toko ini hanya menjual es krim sebelum kemudian beralih menawarkan makanan hangat. Transformasi ini membawanya berkembang menjadi jaringan restoran hamburger terbesar di Filipina sebelum berekspansi secara global.

Kini, Jollibee tumbuh menjadi salah satu jaringan restoran dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Perusahaan ini telah mendirikan lebih dari 1.600 gerai di 17 negara. Ekspansinya mencakup berbagai wilayah di Asia dan Amerika Serikat, melayani jutaan pelanggan dengan menu yang dikenal luas secara global.

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Menu andalan Jollibee meliputi hamburger, kentang goreng, dan ayam goreng paha yang dikenal dengan nama Chickenjoy. Selain menu standar internasional, restoran ini juga menawarkan hidangan bercita rasa khas Filipina. Spageti manis adalah salah satu menu favorit pelanggan setia, meskipun rasanya mungkin berbeda dari standar spageti Barat yang lebih asam.

Ekspansi Jollibee berjalan pesat di Amerika Utara. Lebih dari 85 gerai telah beroperasi atau akan segera dibuka di Amerika Serikat. Sebagian besar lokasi baru ini berada di California, di mana populasi masyarakat Filipina cukup signifikan. Keberadaan restoran ini di luar negeri sering kali berada di wilayah dengan komunitas pekerja migran Filipina yang besar, seperti Hong Kong, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Jollibee dalam Diplomasi Regional ASEAN

Penggunaan Jollibee dalam diplomasi bukanlah hal yang baru bagi pemerintah Filipina. Beberapa hari sebelumnya, pada hari Minggu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengunjungi salah satu restoran Jollibee di Manila. Kunjungan ini dilakukan saat Albanese berada di ibu kota Filipina untuk menghadiri pertemuan tahunan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Kunjungan Albanese ke gerai Jollibee terjadi di saat perusahaan tengah memperluas bisnisnya ke Australia dengan rencana membuka puluhan restoran di negara tersebut. Albanese menyatakan bahwa kehadiran Jollibee akan menjadi sumber kebanggaan bagi warga Australia keturunan Filipina. Langkah ini menunjukkan sinergi antara kepentingan bisnis dan hubungan diplomatik bilateral.

Sebelumnya, pada Juli, Marcos juga pernah mengunjungi gerai Jollibee di Vancouver, Kanada. Ia bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney dalam kunjungan tersebut. Kedua pemimpin berfoto bersama para karyawan restoran dan maskot lebah yang menjadi ciri khas Jollibee. Kunjungan ini menyoroti pentingnya merek nasional dalam mempererat hubungan diplomatik dengan negara-negara mitra lainnya.

Klaim Marcos bahwa Jollibee telah melampaui KFC di AS perlu dilihat dalam konteks spesifik. Pernyataan tersebut merujuk pada klaim Jollibee bahwa ayam gorengnya menduduki peringkat pertama di Amerika Serikat. Pengakuan ini menjadi simbol keberhasilan masuknya produk lokal Filipina ke pasar raksasa Amerika, menambah dimensi baru dalam narasi kebanggaan nasional yang disampaikan Marcos kepada Presiden Trump.