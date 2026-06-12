Diplomasi Ekonomi Kunci Penguatan Perdagangan dan Investasi

Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi kunci penguatan perdagangan dan investasi di tengah dinamisnya geopolitik.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan bahwa diplomasi ekonomi menjadi kunci penguatan perdagangan dan investasi di tengah dinamisnya geopolitik.

Diplomasi ekonomi ini bukan hanya menghasilkan kerja sama government-to-government (G2G), melainkan juga mengumpulkan berbagai perusahaan dengan kapitalisasi pasar mencapai US$ 280 miliar. Sebagai contoh, kesuksesan diplomasi ekonomi bisa dilihat dari hasil kunjungan kerja Kadin ke Prancis beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) senilai US$3,5 miliar serta kesepakatan bisnis lain di atas US$11,5 miliar yang ditandatangani pada 2025.

Melalui berbagai kesepakatan bisnis tersebut, Kadin bersama pemerintah berfokus untuk meningkatkan perdagangan dan investasi sekaligus mendorong usaha di seluruh penjuru negeri. Tidak hanya dengan Prancis, Anindya mengatakan pihaknya juga akan menjajaki hubungan baik dengan banyak negara lain. Terlebih, saat ini Kementerian Luar Negeri tengah membentuk divisi baru, yaitu Direktur Jenderal Diplomasi Ekonomi. Kadin akan tetap berfokus di ranahnya, yakni perdagangan dan investasi.

Hal ini menjadi penting karena setelah pergi ke banyak tempat di luar negeri, Kadin ingin membawa lapangan pekerjaan saat kembali ke Indonesia. Pada dasarnya, Kadin ingin menghidupkan kembali kegiatan ekonomi di dalam negeri. Ada beberapa sektor utama yang mesti jadi penguatan kerja sama ekonomi dan investasi Indonesia dengan investor asing. Di antaranya adalah transisi energi, pangan, teknologi, hingga pariwisata.

Pemerintah juga ingin meningkatkan pariwisata di Bali dan di luar Bali sebagai momentum untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia





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Diplomasi Ekonomi Perdagangan Investasi Kadin Anindya Novyan Bakrie

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