Dinpanpertan Bangka Mencatat 29.738 KPM Menerima Bantuan Pangan

Dinpanpertan Kabupaten Bangka mencatat 29.738 KPM telah menerima bantuan pangan. Penyaluran bantuan pangan ini mencakup alokasi Mei dan Juni 2026 dan bertujuan membantu kebutuhan pokok masyarakat.

Dinas Pangan dan Pertanian (Dinpanpertan) Kabupaten Bangka mencatat 29.738 Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) telah menerima bantuan pangan . Penyaluran bantuan pangan ini mencakup alokasi Mei dan Juni 2026 dan bertujuan membantu kebutuhan pokok masyarakat.

Jumlah penerima program bantuan pangan di Kabupaten Bangka mengalami lonjakan drastis pada tahun 2026. Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinpanpertan Kabupaten Bangka, Oktalgia, menjelaskan bahwa angka KPM meningkat dari 9.250 pada tahun 2025 menjadi 29.738 KPM di tahun ini. Peningkatan ini menunjukkan perluasan jangkauan program untuk membantu lebih banyak keluarga. Data penerima manfaat program bantuan pangan bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kemenko PMK RI.

Proses verifikasi data yang akurat memastikan bantuan tepat sasaran. Oktalgia menekankan pentingnya program ini dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Penyaluran bantuan pangan ini tersebar di delapan wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif secara luas.

Bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat terdiri dari dua komoditas utama. Setiap KPM menerima 20 kilogram beras dan minyak goreng sebanyak 4 liter. Kombinasi bantuan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar keluarga. Tujuan utama dari program bantuan pangan ini sangat beragam dan strategis.

Pertama, program ini bertujuan membantu memenuhi kebutuhan gizi dasar masyarakat. Kedua, inisiatif ini berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, sehingga keluarga dapat mengalokasikan dana ke kebutuhan lain yang mendesak. Penyaluran bantuan pangan ini menjangkau KPM yang tersebar di delapan wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka.

Distribusi yang merata memastikan semua wilayah yang membutuhkan mendapatkan akses. Proses penyaluran dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait di setiap kecamatan. Salah satu contoh distribusi terjadi di Kelurahan Paritpadang. Lurah Paritpadang, Fahmi Andika, mengatakan ratusan kepala keluarga di kelurahan tersebut memperoleh bantuan pangan.

Bantuan ini disalurkan ke warga di Lingkungan Sudi Mampir, Air Merapin, dan Lingkungan Paritpadang. Fahmi berharap bantuan pangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh keluarga penerima. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Dukungan ini sangat berarti bagi warga dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini





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Dinpanpertan Bangka Bantuan Pangan KPM Kabupaten Bangka Masyarakat

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