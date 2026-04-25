Dinov Raih Posisi Ketiga di Kejuaraan Berkuda Internasional di Uzbekistan

Dinov, atlet berkuda junior asal Indonesia, berhasil meraih posisi ketiga dalam kejuaraan bergengsi di Tashkent, Uzbekistan. Meskipun persiapan mepet, Dinov tampil ciamik dan mengibarkan bendera Merah Putih di podium.

Dinov, atau nama lengkapnya Nusrtdinov Zayan Fatih, berhasil meraih posisi ketiga dalam pertandingan bergengsi yang digelar di Universal Horses Stable, Tashkent, Uzbekistan pada tanggal 23-24 April 2026.

Dinov bersaing dengan sembilan peserta lainnya yang berasal dari delapan negara Asia, termasuk Malaysia, Mesir, dan Indonesia. Kejuaraan ini menggunakan sistem Borrow Horse, di mana para peserta harus menunggangi kuda yang dipinjam. Dinov, yang lahir pada 22 April 2010, turun di kelas terbuka yang mayoritas diikuti oleh para atlet senior, terutama dari negara-negara Timur Tengah.

Meskipun masih junior, Dinov berhasil tampil ciamik dengan kudanya Jangcy L, meraih hasil clear round dan catatan waktu 56,96 detik, sehingga memastikan raihan podium ketiga dan mengibarkan bendera Merah Putih di Tashkent. Posisi pertama dan kedua diduduki oleh rider tuan rumah Uzbekistan, Dilshod Shokirov dan Anna Sigidina, yang juga membukukan hasil clear round dengan catatan waktu masing-masing 54,91 detik dan 55,58 detik. Capaian Dinov ini terbilang istimewa, karena persiapan yang dijalani olehnya jauh dari ideal.

Dinov yang terbang ke Uzbekistan didampingi keluarganya tiba pada 22 April 2026, hanya menjalani satu kali sesi latihan dengan durasi 30 menit dari total waktu 1 jam dan hanya diijinkan melakukan 6 kali lompatan. Hal ini karena Dinov baru mendapatkan Jangcy L, kuda yang ditungganginya, pada Kamis (23/4) dalam proses drawing (pengundian kuda), sehari sebelum pertandingan digelar. Waktu persiapan yang sangat minim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinov dalam proses adaptasi dengan kuda.

Namun, Dinov nyatanya tak menemui banyak kendala meski persiapan mepet. Sebab saat tiba di Uzbekistan, dia berlatih dengan salah satu pelatih lokal bernama Bekzod Kurbanov. Pelatih tersebut diakui Dinov sangat membantu dirinya dan Jangcy L dalam beradaptasi. Kurbanov diketahui sebagai seorang atlet berkuda kelas elite di Uzbekistan.

Dinov mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pelatih lokal tersebut dan juga kepada PP PORDASI serta seluruh pihak yang telah membantu sejak keberangkatan hingga mengikuti kejuaraan di Uzbekistan. Ia menyatakan bahwa meskipun persiapan sangat mepet, ia merasa sangat beruntung karena didampingi oleh pelatih berkuda asal Uzbekistan, Bekzod Kurbanov, yang banyak membantu dalam proses adaptasi dengan kuda di sana. Dinov juga menyampaikan rasa syukurnya kepada semua pihak yang telah mendukungnya dalam perjalanan menuju kejuaraan ini.

Capaian Dinov ini tidak hanya membanggakan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi Indonesia, yang berhasil mengibarkan bendera Merah Putih di Tashkent. Kejuaraan ini menjadi bukti bahwa meskipun menghadapi tantangan besar, dengan dukungan dan persiapan yang tepat, seorang atlet junior pun dapat bersaing dengan para senior dan meraih prestasi yang membanggakan





