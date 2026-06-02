Dino Patti Djalal Terima Tawaran Jabatan di Kemenparekraf Tanpa Gaji, Cuma Dibayar Dendeng Balado

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal ditawari posisi Chief Strategic Advisor di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Menteri Sandiaga Uno. Tugasnya adalah memobilisasi diaspora Indonesia untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Yang unik, pekerjaan ini tidak berbayar tunai, tetapi Dino hanya akan menerima satu bungkus dendeng balado dari Tanah Datar setiap bulan.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar RI di Amerika Serikat, Dino Patti Djalal (55 tahun), telah ditawari jabatan sebagai Chief Strategic Advisor di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Menteri Sandiaga S Uno.

Penawaran ini dilakukan secara virtual pada Rabu, 13 Januari 2021. Dino, yang saat ini menjabat sebagai Chairman of Board of Trustee Indonesia Diaspora Network Global, mengaku setuju karena dinilai relevan dengan perannya sebagai pencetus Kongres Diaspora Indonesia. Tugas utamanya adalah memobilisasi diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Yang menarik, Dino akan menjalankan tugas ini tanpa gaji, namun balasannya adalah satu bungkus dendeng balado dari Tanah Datar setiap bulan dari Menteri Sandiaga. meski tanpa pelantikan formal, Dino menekankan bahwa substansi tugas lebih penting daripada formalitas. Ia berkomitmen untuk segera mengerahkan jaringan diaspora untuk mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan poros utama pemulihan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam diskusinya, Sandiaga Uno menyetujui permintaan unik Dino tentang pembayaran berupa dendeng balado.

Langkah ini dianggap sebagai inisiatif kolaborasi unik antara pemerintah dan komunitas diaspora dalam menghadapi tantangan ekonomi





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