Dinas PPAPP DKI Jakarta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak Perempuan di 44 Kecamatan

Dinas PPAPP DKI Jakarta menggelar sosialisasi PAPTBM di 44 kecamatan hingga November 2026 untuk memperkuat perlindungan anak perempuan melalui peran serta masyarakat.

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta meluncurkan kampanye masif untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini menyasar seluruh 44 kecamatan di ibukota dengan melibatkan partisipasi aktif warga sejak Rabu, 4 November 2026 hingga 20 November 2026.

Target Sosialisasi di Seluruh Wilayah Jakarta

Upaya penguatan ini dilaksanakan secara bertahap di enam wilayah administrasi, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kegiatan berlangsung di berbagai fasilitas publik seperti kantor kecamatan, aula kelurahan, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

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Dwi Oktavia, Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta, menegaskan bahwa lingkungan masyarakat memiliki peran krusial dalam menciptakan ruang aman bagi kelompok rentan. Ia berharap setiap elemen warga dapat berpartisipasi mengenali potensi kekerasan dan memberikan dukungan awal bagi korban.

Peserta sosialisasi yang terdiri dari sekitar 75 orang per lokasi ini mencakup pejabat camat, lurah, Satpol PP, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dan agama. Materi yang disampaikan meliputi fungsi Dinas PPAPP, layanan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA), dan peran Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA).

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Mekanisme Komite Pelindung Perempuan dan Anak

Sosialisasi ini bertujuan untuk membentuk Komite Pelindung Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PAPTBM) di tingkat kelurahan. Kepengurusan PAPTBM akan dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Lurah yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota dengan lurah sebagai pembina.

Fungsi utama PAPTBM tingkat kelurahan adalah menerima pengaduan kasus kekerasan dan merujuk korban ke Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah penanganan awal serta dukungan psikologis yang dapat diberikan sebelum korban mendapatkan pendampingan lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut, Dinas PPAPP akan mengukuhkan 267 ketua PAPTBM pada tahun ini. Program penguatan kapasitas pengurus akan dilaksanakan melalui pelatihan khusus pada tahun anggaran 2027 untuk memastikan efektivitas pengawasan dan perlindungan.