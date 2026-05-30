Dinas Pertanian Aceh Besar Siapkan Stok Hewan Kurban untuk Meugang dan Idul Adha

Dinas Pertanian Aceh Besar memastikan stok hewan kurban melimpah, siap penuhi permintaan meugang dan Idul Adha di Aceh Besar hingga Banda Aceh. Stok hewan ternak ini tidak hanya cukup untuk masyarakat Aceh Besar, tetapi juga mampu melayani permintaan dari berbagai daerah. Total persediaan hewan untuk tradisi meugang dan pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Aceh Besar mencapai 3.242 ekor.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perayaan meugang dan ibadah kurban mendatang, stok hewan ternak ini tidak hanya cukup untuk masyarakat Aceh Besar, tetapi juga mampu melayani permintaan dari berbagai daerah. Total persediaan hewan untuk tradisi meugang dan pelaksanaan ibadah kurban di Kabupaten Aceh Besar mencapai 3.242 ekor. Jumlah signifikan ini mencakup berbagai jenis ternak yang menjadi pilihan utama masyarakat untuk berkurban, menunjukkan perencanaan yang matang.

Kesiapan stok ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga di pasaran serta memastikan ketersediaan yang cukup bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin beribadah. Rincian data menunjukkan bahwa stok tersebut terdiri dari 1.643 ekor sapi jantan, 477 ekor kerbau jantan, dan 1.122 ekor kambing. Sejauh ini, tidak ada laporan mengenai potensi kekurangan pasokan hewan kurban di wilayah tersebut, memastikan kelancaran persiapan hari raya. Ini memberikan ketenangan bagi warga yang sedang merencanakan pembelian hewan kurban.

Persediaan hewan kurban di Aceh Besar tersebar merata di seluruh kecamatan, menunjukkan distribusi yang baik dari sentra produksi ternak. Kecamatan-kecamatan seperti Krueng Barona Jaya, Montasik, Suka Makmur, Ingin Jaya, Blang Bintang, dan Indrapuri menjadi pusat utama penyedia ternak. Lokasi strategis ini memudahkan akses bagi para pembeli dari berbagai daerah, termasuk pedagang dan panitia kurban. Sistem distribusi yang terencana ini mendukung kelancaran pasokan hingga ke tangan konsumen.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Aceh Besar, Uzir, menjelaskan bahwa sapi yang telah dibeli dari peternak kini hanya tinggal diantar ke titik-titik penyembelihan yang telah ditunjuk. Proses ini menunjukkan koordinasi yang efektif antara peternak, pembeli, dan pihak terkait. Hal ini juga memastikan bahwa hewan kurban dapat sampai ke lokasi tujuan dengan aman dan tepat waktu, mengurangi potensi stres pada hewan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Aceh Besar terus memantau pelaksanaan ibadah kurban di seluruh kecamatan.

Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses distribusi dan penyembelihan hewan sesuai standar. Upaya ini juga dilakukan untuk menjaga kondisi hewan tetap prima hingga disembelih, serta memastikan semua prosedur diikuti dengan benar. Ini adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah. Dinas Pertanian Aceh Besar tidak hanya fokus pada jumlah persediaan, tetapi juga sangat memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan hewan kurban yang beredar.

Seluruh ternak yang disiapkan untuk kebutuhan meugang dan ibadah kurban dipastikan dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Jaminan ini diberikan setelah melalui serangkaian pemeriksaan ketat oleh tenaga ahli di lapangan. Ini merupakan prioritas utama demi kesehatan publik. Untuk mendukung jaminan kesehatan ini, Dinas Pertanian Aceh Besar telah mengerahkan sebanyak 61 tenaga kesehatan hewan yang terlatih.

Para tenaga ahli ini bertugas memeriksa kesehatan ternak secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hingga riwayat kesehatan. Pemeriksaan juga mencakup deteksi dini terhadap penyakit menular yang dapat membahayakan konsumen, memastikan tidak ada risiko yang terlewat. Tim ini bekerja secara profesional dan teliti. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dilakukan secara rutin di berbagai titik penampungan dan penjualan, serta di lokasi penyembelihan.

Langkah proaktif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan publik dan memastikan kualitas daging. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas daging kurban yang akan mereka konsumsi, karena telah melalui proses verifikasi yang ketat. Ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah





Dinas Pertanian Aceh Besar Stok Hewan Kurban Meugang Idul Adha Aceh Besar Banda Aceh

