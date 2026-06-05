Dinas Perhubungan DKI Jakarta Menganjurkan Penggunaan Transportasi Umum

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum menuju lokasi kegiatan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, terutama pada akhir pekan ini yang menjadi jadwal konser grup idola K-pop EXO.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum menuju lokasi kegiatan di kawasan Gelora Bung Karno , Jakarta, terutama pada akhir pekan ini yang menjadi jadwal konser grup idola K-pop EXO.

Penggunaan transportasi umum merupakan pilihan yang paling efektif untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyediakan berbagai moda transportasi publik, antara lain layanan Transjakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Senayan Bank Jakarta.

Beberapa rute yang tersedia adalah rute 1 Kota-Blok M, rute 1W Blok M-Ancol, rute 3F Kalideres-Senayan Bank Jakarta, rute 6M Stasiun Manggarai-Blok M, rute 6V Ragunan-Senayan Bank Jakarta, rute 9C Pinang Ranti-Bundaran Senayan, dan rute 10H Tanjung Priok-Bundaran Senayan. Selain itu, layanan Transjakarta juga tersedia melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian Halte Gelora Bung Karno 2, seperti rute 1N Tanah Abang-Blok M, rute 1P Senen-Blok M, dan rute 6D Stasiun Tebet-Bundaran Senayan.

Dengan demikian, masyarakat dapat menggunakan transportasi umum yang lebih efektif dan menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan





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Dinas Perhubungan DKI Jakarta Transportasi Umum Gelora Bung Karno K-Pop EXO

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