Dinamika Muktamar NU 2026: Persyaratan Kaderisasi Bagi Calon Ketua Umum PBNU

Dinamika menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mulai menghangat menjelang pelaksanaan Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU pada 20-23 Juni 2026. Sejumlah nama calon Ketua Umum PBNU bermunculan, diiringi pembahasan mengenai mekanisme pemilihan dan syarat pencalonan yang diperkirakan menjadi isu sentral dalam forum tersebut.

Dinamika menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mulai menghangat menjelang pelaksanaan Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU pada 20-23 Juni 2026.

Sejumlah nama calon Ketua Umum PBNU bermunculan, diiringi pembahasan mengenai mekanisme pemilihan dan syarat pencalonan yang diperkirakan menjadi isu sentral dalam forum tersebut. Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU Bukan tanpa alasan isu tersebut mengemuka. Dalam Konbes dan Munas NU mendatang, forum akan membahas sejumlah ketentuan terkait mekanisme pemilihan pimpinan organisasi, baik melalui penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU.

Pembahasan itu mencakup syarat administratif hingga aspek integritas dan moralitas yang harus dimiliki para calon pemimpin PBNU. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah persyaratan kaderisasi bagi calon Ketua Umum PBNU. Dalam Perkum NU disebutkan bahwa kandidat harus telah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan untuk tingkat kepengurusan yang akan diemban. Kelulusan tersebut wajib dibuktikan dengan sertifikat kaderisasi yang diselenggarakan dan diakui oleh lingkungan Nahdlatul Ulama serta telah melalui proses verifikasi keabsahan.

Katib Syuriyah PCNU Jombang periode 2017-2022, KH Ahmad Samsul Rijal atau yang akrab disapa Gus Rijal, menegaskan bahwa persyaratan kaderisasi bagi calon Ketua Umum PBNU dapat diverifikasi secara terbuka melalui Sistem Informasi Kaderisasi (Siskader) NU. Menurutnya, setiap figur yang akan maju dalam kontestasi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 dapat ditelusuri rekam jejak kaderisasinya, termasuk apakah yang bersangkutan telah memenuhi syarat kelulusan kaderisasi sesuai ketentuan yang berlaku atau belum. Ketentuan kaderisasi tersebut berlaku bagi seluruh kader tanpa pengecualian.

Aturan itu dibuat untuk memastikan setiap fungsionaris, terutama calon Ketua Umum PBNU, memiliki kompetensi, militansi, komitmen keorganisasian, serta tanggung jawab yang memadai dalam menjalankan amanah organisasi. Ia menegaskan, syarat kelulusan kaderisasi bukan sekadar formalitas administratif. Ketentuan tersebut merupakan instrumen untuk mengukur kelayakan dan kepatutan seseorang sebelum dipercaya menduduki jabatan strategis di lingkungan PBNU. Dengan demikian, para calon pengurus diharapkan memiliki pemahaman yang utuh terhadap nilai, tradisi, dan tata kelola organisasi Nahdlatul Ulama.





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Muktamar NU 2026 Persyaratan Kaderisasi Calon Ketua Umum PBNU Nahdlatul Ulama

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