Dinamika Harga Emas di Galeri 24: Antam Melambung, UBS Alami Koreksi pada 22 April 2026

Harga emas di Galeri 24 menunjukkan pergerakan yang bervariasi pada 22 April 2026. Emas Antam mengalami lonjakan harga, sementara produk UBS dan Antam Retro justru mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya.

Pasar emas domestik kembali menunjukkan dinamika yang menarik pada perdagangan hari ini, Rabu, 22 April 2026. Di gerai resmi Galeri 24 , fluktuasi harga emas batangan dari berbagai produsen ternama seperti Antam , UBS , dan Galeri 24 sendiri menjadi sorotan para investor serta masyarakat yang menjadikan logam mulia sebagai instrumen lindung nilai.

Data perdagangan mencatat kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa jenis emas, sementara jenis lainnya justru mengalami koreksi harga yang cukup dalam. Kondisi pasar yang volatil ini mencerminkan tingginya antusiasme serta respons pasar terhadap sentimen ekonomi global yang turut memengaruhi nilai aset aman atau safe haven tersebut di Indonesia. Bagi para pelaku pasar, perubahan harga harian ini menjadi momentum penting untuk menentukan strategi investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Secara rinci, harga emas Galeri 24 dengan berat 1 gram kini dipatok di angka Rp2.873.000, yang menandai adanya kenaikan dibandingkan harga penutupan hari sebelumnya di angka Rp2.859.000 per gram. Tren kenaikan yang lebih tajam justru ditunjukkan oleh emas produksi Antam yang melesat ke posisi Rp2.996.000 per gram, melonjak signifikan dibandingkan harga kemarin yang berada di level Rp2.954.000 per gram. Kenaikan harga emas Antam ini menjadi indikator kuat bahwa permintaan terhadap produk logam mulia dengan reputasi premium tersebut tetap tinggi di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi makro saat ini. Para pengunjung butik terlihat aktif memantau pergerakan harga ini, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan emas terus meningkat seiring dengan edukasi keuangan yang semakin masif di berbagai lapisan masyarakat. Di sisi lain, tidak semua jenis emas mengikuti tren kenaikan harga. Emas produksi UBS 1 gram justru mencatatkan pelemahan harga menjadi Rp2.902.000 per gram dari harga sebelumnya sebesar Rp2.918.000 per gram. Fenomena serupa juga terjadi pada emas Antam Retro yang dibanderol Rp2.944.000 per gram, mengalami koreksi dibandingkan harga kemarin yang sempat menyentuh Rp2.959.000 per gram. Variasi pergerakan harga pada berbagai merek ini memberikan banyak pilihan bagi konsumen. Mereka dapat memilih logam mulia dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari pecahan kecil 0,5 gram yang sangat terjangkau hingga pecahan besar 1.000 gram yang sering dipilih oleh investor kakap. Keragaman produk yang tersedia di Galeri 24 serta aksesibilitas melalui jaringan Pegadaian di seluruh Indonesia memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk melakukan diversifikasi aset dalam bentuk logam mulia yang autentik, aman, dan memiliki standar kualitas yang terjamin secara nasional





