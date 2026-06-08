Dinamika Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian dalam Bulan Terakhir

Artikel ini mengkaji fluktuasi harga emas dari tiga merek utama di Pegadaian, yaitu Antam, UBS, dan Galeri24, dalam berbagai tanggal pekan terakhir. Data menunjukkan pola naik, turun, dan stabil yang dipengaruhi oleh pasar global dan kondisi lokal. Informasi ini disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif kepada investor dan masyarakat umum tentang dinamika investasi emas batangan di Indonesia.

Harga emas dari tiga merek utama yang diperdagangkan di Pegadaian, yaitu Antam, UBS, dan Galeri24, menunjukkan dinamika fluktuatif dalam beberapa pekan terakhir. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa harga-harga tersebut mengalami perubahan signifikan, naik dan turun, dipengaruhi oleh berbagai faktor pasar global dan domestik.

Pada awal pekan, Senin (9/6/2026) pukul 06.22 WIB, harga emas Antam dipatok pada level Rp2.848.000 per gram, posisi ini masih membuat Antam menjadi produk dengan harga tertinggi dibandingkan UBS dan Galeri24. Emas Antam tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram. Sementara itu, emas UBS memiliki rentang pilihan berat yang lebih luas, dari 0,5 gram hingga 500 gram, memberikan fleksibilitas bagi investor dengan skala beragam.

Galeri24, dari sisi lain, menawarkan jumlah yang cukup luas, mulai dari 0,5 gram hingga mencapai 1 kilogram atau 1.000 gram, menjadikannya pilihan untukInvestor yang menginginkan kuantitas besar. Namun, perlu dicatat bahwa dalam periode tertentu, seperti pada Sabtu (2/5), harga ketiga merek tersebut menunjukkan variasi yang menarik. Pada hari itu, UBS dijual Rp2.802.000, Antam Rp2.911.000, dan Galeri24 Rp2.788.000 per gram.

Pola pergerakan yang tidak seragam ini, dengan Antam cenderung naik, UBS justru melemah, dan Galeri24 relatif stabil, mencerminkan kompleksitas pasar emas yang dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk harga emas dunia, kondisi geopolitik, dan sentimen investor. Beberapa waktu sebelumnya, pada Kamis (14 Mei 2026), harga emas Antam di Pegadaian turun menjadi Rp2,939 juta per gram, sedangkan UBS dan Galeri24 bertahan stabil. Namun, pada Rabu pagi, ketiganya kompak naik, dengan Antam mencapai Rp2,96 juta per gram.

Hal ini menunjukkan bahwa pasar emas sangat likuid dan responsif terhadapBerita-berita terkini. Update terbaru pada Senin, 6 April 2026, menunjukkan harga emas berplateau setelah tidak bergerak sejak akhir pekan sebelumnya, menandakan masa stabilitas singkat. Namun, pada period lain, seperti Minggu (7/6/2026), ketiganya mengalami penurunan signifikan. Penurunan yang cukup tegas juga tercatat pada Jumat pagi ketika Antam turun Rp32.000 per gram dan UBS melemah Rp61.000.

Di sisi lain, ada momen di mana ketiganya naik secara serempak, seperti pada Sabtu (6 Juni 2026) yang menarik perhatian investor. Pada Minggu (31 Mei 2026), ketiganya kompak menguat dengan Antam mencatat kenaikan tertinggi, menunjukkan bahwa sentimen pasar dapat berbalik cepat. Banyaknya variasi harga ini mengharuskan pembeli dan investor untuk selalu menginformasikan diri dengan harga terkini, mengingatinvestasi emas sering menjadi safe haven amid ketidakpastian ekonomi.

Fact bahwa Pegadaian sebagai penjual utama emas batangan di Indonesia menjadi titik referensi penting bagi masyarakat umum. Dilihat dari rentang waktu yang di cover, tampak bahwa harga emas cenderung mengikuti tren harga emas dunia yang sering kali bergerak berdasarkan kebijakanцентра bank AS, kekuatan dolar AS, dan ketegangan di Timur Tengah. Oleh karena itu, watchers pasar lokal tidak hanya memantau harga dalam negeri tetapi juga perkembangan internasional.

Dalam konteks ini, pilihan antara merek Antam, UBS, atau Galeri24 sering kali bergantung pada preferensi osob，kepercayaan terhadap merek, dan ketersediaan ukuran yang diinginkan. Antam, sebagai produk dalam negeri yang diproduksi PT Aneka Tambang, sering dianggap sebagai standar di pasar domestik. UBS dan Galeri24 masing-masing Darekaproduksi yang berbeda, menawarkan alternatif. Di sisi lain, harga buyback, yaitu harga yang ditawarkan Pegadaian untuk membeli kembali emas dari pelanggan, juga perlu diperhatikan karena menentukan margin keuntungan praktis.

Misalnya, pada Jumat pagi ketika harga jual Antam turun ke Rp2,819 juta, harga buyback juga ikut melemah ke Rp2,636 juta. Investasi emas batangan di Indonesia melalui channel Pegadaian tetap populer karena relatif mudah diakses, likuid, dan diakui. Namun, volatilitas harian menuntut pemahaman bahwa ini adalah aset yang bisa menghasilkan keuntungan maupun kerugian dalam jangka pendek.

Oleh karena itu,articles yang berulang kali mengumumkan harga emas Pegadaian hari ini, besok, atau kemarin,百科 berfungsi sebagai Panduan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau sekadar memantau nilai harta. Dengan demikian, ringkasan pergerakan harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian dalam berbagai tanggal menunjukkan pola yang tidak selalu sejalan, yang menggarisbawahi pentingnya informasi per r��� yang akurat dan update untuk keputusan investasi yang tepat





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harga Emas Pegadaian Emas Antam Ubs Emas Galeri24 Emas Investasi Emas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga Emas Pegadaian Galeri 24, UBS & Antam Hari Ini Jeblok SemuaHarga beli emas batangan yang dijual di Galeri 24 turun pada perdagangan hari ini naik pada Minggu (7/6/2026).

Read more »

Harga Emas Hari Ini 7 Juni 2026: Antam Turun ke Rp2,848 Juta per Gram, Investor Langsung Berebut Momen BorongHarga emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian kompak turun bersama-sama pada Minggu pagi. Antam turun Rp33 ribu per gram, UBS dan Galeri24 juga melemah.

Read more »

Harga Emas Antam, Galeri 24 dan UBS di Pegadaian Hari Ini, Senin 8 Juni 2026Harga emas di Sahabat Pegadaian pada Senin (8/6/2026) terpantau stabil. Harga per gram: Antam Rp2.848.000, UBS Rp2.759.000, dan Galeri24 Rp2.729.000.

Read more »

Harga Emas Antam Hari Ini: UBS, Antam, Galeri24 Kompak StagnanBerikut daftar lengkap harga emas UBS, Antam dan Galeri24 di Pegadaian pada Senin, (8/6/2026).

Read more »