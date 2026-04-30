Dinamika Ekonomi Indonesia di Tengah Libur Panjang dan Kebijakan WFH

Analisis mengenai tantangan dan peluang bagi dunia usaha Indonesia di bulan Mei 2026, dengan fokus pada sektor manufaktur dan ritel di tengah banyaknya hari libur nasional dan penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH).

Jakarta, Indonesia – Pertemuan perdana girl grup Korea VVUP dengan para penggemar di Lippo Mall Puri, Jakarta Barat pada Jumat, 26 Desember 2025, menjadi pembuka bagi dinamika ekonomi yang menarik di Indonesia.

Di tengah antisipasi libur nasional yang panjang dan penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) pada Mei 2026, dunia usaha dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang yang signifikan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menekankan pentingnya menjaga produktivitas, terutama bagi sektor manufaktur, di tengah perubahan pola kerja yang terjadi. Menurutnya, adaptasi terhadap dinamika pasar dan persaingan adalah kunci utama bagi pelaku usaha.

Anindya menjelaskan bahwa perusahaan harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi dan daya saing, sambil tetap menghormati hak-hak pekerja terkait hari libur. Kinerja perdagangan Indonesia yang terus mencatat surplus bulanan sebesar US$1-1,5 miliar tidak boleh disia-siakan, sehingga dunia usaha perlu berupaya keras untuk mempertahankan produktivitas. Strategi operasional diserahkan kepada masing-masing perusahaan, asalkan produktivitas tetap terjaga. Di sisi lain, sektor ritel menyambut baik banyaknya hari libur di bulan Mei.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, menyatakan bahwa periode libur panjang selalu menjadi pendorong utama peningkatan kunjungan ke pusat perbelanjaan dan aktivitas belanja masyarakat. Momentum ini dilihat sebagai peluang untuk menggerakkan kembali konsumsi domestik, terutama dengan dukungan stimulus pemerintah seperti pengurangan PPN untuk tiket pesawat dan promosi pariwisata dari Kementerian Pariwisata. Budihardjo juga menyoroti potensi dari dinamika global, termasuk pelemahan rupiah yang membuat Indonesia lebih menarik bagi wisatawan asing.

Ia berharap situasi ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong belanja di dalam negeri, termasuk sektor makanan dan minuman. Pembukaan toko-toko baru juga diharapkan dapat terus berlanjut. Pelemahan rupiah dianggap sebagai momentum positif karena membuat Indonesia lebih terjangkau bagi wisatawan mancanegara. Namun, Budihardjo mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pasokan barang agar momentum belanja tidak terganggu.

Ketersediaan stok yang cukup sangat penting untuk memenuhi permintaan konsumen. Kebijakan WFH juga turut memengaruhi pola kunjungan konsumen, dengan pergeseran aktivitas belanja dari pusat kota ke wilayah pinggiran. Budihardjo mencatat bahwa pusat perbelanjaan di Bekasi, Serpong, dan Tangerang mengalami peningkatan kunjungan pada hari Jumat, seiring dengan penerapan WFH. Meskipun belum ada perhitungan resmi, tren ini terlihat dari pergerakan pengunjung.

Dengan demikian, Mei menjadi bulan yang kontras bagi pelaku usaha. Sektor manufaktur dituntut untuk tetap produktif di tengah hari libur yang panjang, sementara sektor ritel justru menikmati momentum peningkatan konsumsi masyarakat. Keduanya memiliki tantangan dan peluang masing-masing, dan adaptasi terhadap perubahan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terjadi. Pemerintah diharapkan dapat terus memberikan dukungan dan stimulus yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja





