Wakil Gubernur Banten dan DPR RI sepakat memperkuat sinergi lintas sektor untuk melindungi populasi badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon melalui anggaran berkelanjutan.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah resmi menyampaikan strategi kolaboratif lintas sektor di Kota Serang, Banten, pada Kamis (26/11/2026). Langkah ini diambil dalam rangka memastikan keutuhan habitat utama bagi satwa langka endemik yang menjadi kebanggaan nasional.

Mekanisme Sinergi Lintas Sektor

Upaya perlindungan tersebut memerlukan kerja sama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan kunci. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Balai TNUK, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

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Dari sisi akademik dan riset, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut diikutsertakan. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) juga terlibat untuk memastikan dukungan anggaran yang memadai. Dimyati menegaskan bahwa sinergi antar-lembaga ini sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan program konservasi dalam jangka panjang.

Penguatan koordinasi multidisiplin ini diharapkan dapat membuat pengawasan populasi serta mitigasi risiko bencana alam di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi lebih terukur. Hal ini penting mengingat kondisi geografis kawasan yang rawan terhadap gangguan alam yang dapat mengancam kehidupan satwa.

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Pendapatan dan Tanggapan DPR

Achmad Dimyati Natakusumah menekankan pentingnya menjaga proses regenerasi badak jawa di tengah berbagai risiko bencana alam yang mengancam kawasan tersebut. Ia menyatakan bahwa perlindungan habitat adalah prioritas utama yang harus diimplementasikan melalui tindakan nyata dan berkelanjutan.

Merespon hal ini, Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan dukungan penuh. Ia mendorong penguatan program regenerasi populasi serta mengusulkan penetapan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi permanen.

Rieke Diah Pitaloka menyoroti kekayaan biodiversitas sekitar 700 spesies flora dan fauna di TNUK. Di luar badak jawa, kawasan ini juga menjadi rumah bagi banteng dan berbagai jenis elang yang memiliki potensi ekonomi tinggi jika dikelola dengan manajemen yang tepat.

Dampak Ekonomi dan Rencana Ke Depan

Pemerintah Provinsi Banten juga mendorong pengembangan potensi ekowisata terarah di wilayah penyangga Taman Nasional Ujung Kulon. Konsep yang diterapkan adalah wisata minat khusus yang terintegrasi dengan edukasi konservasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.

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Dimyati Natakusumah memastikan bahwa pengembangan wisata tersebut tidak akan mengganggu zona inti perlindungan badak jawa. Pengelolaan kawasan konservasi dengan standar internasional sesuai mandat UNESCO ini diharapkan memberikan dampak positif ganda bagi pelestarian alam dan pariwisata daerah Banten.

Program penataan ekonomi ini menyasar 15 desa penyangga di sekitar kawasan TNUK. Masyarakat di desa-desa tersebut selama ini masih banyak bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional yang seringkali belum berkelanjutan.

Integrasi antara perlindungan habitat dan pemberdayaan warga lokal menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Melalui pendekatan ini, kelestarian badak jawa diharapkan tetap terjaga sambil secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi.