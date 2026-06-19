Dimitri Tiba-Tiba Hadir di Persidangan, Diandra Terpukul dan Berlaga Tangis

Pada episode Jumat 19 Juni, suasana pengadilan mendadak tegang ketika Dimitri yangCondition belum pulih digendong Jupiter menerobos masuk ke ruang sidang yang akan membacakan putusan. Kehadiran iniyang tak terduga membuat Diandra langsung menangis, sementara hakim mengungkapkan bahwa Dimitri mengaku tidak mengetahui jadwal sidang. Fakta ini berpotensi mengubah arah persidangan yang hampir selesai.

Dalam episode Jumat 19 Juni dari sinetron yang ditayangkan di SCTV, suasana di halaman gedung pengadilan menjadi sangat tegang ketika Jupiter terlihat berlari sambil menggendong Dimitri.

Keduanya bergerak cepat menuju ruang sidang yang sedang berlangsung. Di dalam ruang, hakim sudah bersiap membacakan putusan untuk menentukan nasib rumah tangga Dimitri dan Diandra. Tatapan semua orang terarah ke pintu ketika Dimitri yang masih lemah digendong Jupiter saat menerobos masuk. Kehadiran mereka membuat hadirin terkejut, termasuk Vivian dan Jordan yang hanya bisa menatap dengan rasa tidak percaya.

Diandra menjadi yang paling terpukul, matanya berkaca-kaca dan langsung menangis ketika melihat suaminya. Ia mempertanyakan mengapa Dimitri hadir padahal seharusnya masih dirawat di Singapura. Dimitri membalas tatap istrinya dengan Wong penuh ketulusan, meski kondisinya belum pulih, ia datang karena alasan yang sangat penting. Kehadiran Dimitri menghancurkan pertahanan emosional Diandra.

Rasa haru, bahagia, dan lega bercampur setelah melihat suaminya muncul di saat yang penuh penegangan. Hakim kemudian mengingatkan bahwa selama persidangan, Dimitri sebagai pihak termohon tidak pernah menghadiri sidang yang dijadwalkan. Dimitri menyatakan bahwa ia tidak tahu persidangan sedang berlangsung dan baru mendapat informasi hari itu. Pernyataan ini mengubah suasana ruang sidang, mengungkapkan fakta penting yang sebelumnya tidak diketahui dan mengancam perubahan arah dalam proses persidangan yang hampir mencapai putusan akhir.

Episodes ini menampilkan klip-klip untuk episode lain dari sinful 'Asmara Gen Z', 'Beri Cinta Waktu', 'Jejak Duka Diandra', dan 'Istiqomah Cinta' yang akan tayang di SCTV pada tanggal dan waktu yang berbeda





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Sinetron SCTV Asmara Gen Z Beri Cinta Waktu Jejak Duka Diandra Istiqomah Cinta

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