Dilema Kedaulatan dan Hukum Internasional: Mengapa Iran Menutup Kembali Selat Hormuz?

Analisis mendalam mengenai penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran, meninjau konflik antara kedaulatan negara, sanksi ekonomi, dan kewajiban hukum internasional di bawah UNCLOS.

Dunia internasional kembali menahan napas setelah ketegangan di kawasan Timur Tengah memuncak secara drastis. Hanya berselang kurang dari 24 jam setelah Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memberikan pernyataan resmi mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz pada 17 April 2026 sebagai buntut dari gencatan senjata di Lebanon, pemerintah Iran secara mengejutkan memutuskan untuk menutup kembali jalur arteri maritim paling strategis di dunia tersebut.

Langkah kontroversial ini bukan sekadar insiden logistik biasa, melainkan sebuah manifestasi dari benturan fundamental dalam hukum internasional mengenai hak lintas transit dan kedaulatan sebuah negara dalam menghadapi tekanan eksternal yang bersifat asimetris. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan Iran memicu perdebatan sengit mengenai efektivitas mekanisme penegakan hukum global. Pasal 44 UNCLOS secara eksplisit menyatakan bahwa negara pantai tidak diperkenankan menghambat atau menangguhkan hak lintas transit bagi kapal-kapal asing. Namun, Teheran memiliki argumen tandingan yang berbasis pada Pasal 51 Piagam PBB, yakni hak atas pembelaan diri atau self-defense. Iran memandang bahwa sanksi ekonomi sepihak yang diberlakukan oleh kekuatan besar terhadap negaranya merupakan bentuk agresi ekonomi yang tidak langsung, yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa. Dengan kondisi tersebut, posisi geografis Selat Hormuz dianggap sebagai satu-satunya instrumen tawar yang dimiliki Iran untuk menyeimbangkan kekuatan di hadapan tekanan sanksi yang melumpuhkan. Fenomena penutupan yang berulang dan mendadak ini menciptakan ketidakpastian ekstrem yang berdampak sistemik pada pasar global. Biaya asuransi pelayaran atau yang dikenal dengan istilah War Risk Premium melonjak tajam, membebani rantai pasok energi dunia. Para pakar hukum perdagangan kini mulai mempertanyakan apakah tindakan Iran ini dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar atau Force Majeure. Ketidakpastian ini tidak hanya menguji ketahanan jalur perdagangan maritim, tetapi juga menguji relevansi hukum internasional dalam menengahi konflik kepentingan antara hak kedaulatan ekonomi sebuah bangsa dan kewajiban menjaga stabilitas jalur perdagangan global yang bersifat universal. Di tengah kebuntuan diplomatik ini, dunia kini menanti langkah selanjutnya, mengingat ketergantungan energi global terhadap jalur ini sangatlah krusial dan rentan terhadap gejolak politik regional yang tidak stabil





