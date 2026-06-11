Dilema Independensi Komnas HAM dan Peran Kementerian HAM dalam Revisi UU HAM

Analisis mendalam mengenai pentingnya pemisahan fungsi antara pelaksana kewajiban HAM di pemerintahan dan pengawas independen guna mencegah tumpang tindih kewenangan dalam revisi UU HAM.

Diskusi mengenai revisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia saat ini tengah menjadi sorotan utama, terutama terkait dengan dinamika hubungan antara Kementerian HAM dan Komnas HAM.

Banyak pihak yang melihat hal ini sekadar sebagai masalah pembagian kewenangan teknis, namun ada kekhawatiran yang lebih mendalam mengenai potensi berkurangnya independensi Komnas HAM sebagai lembaga pengawas. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah negara memang memerlukan kedua institusi ini secara bersamaan. Hal ini membawa kita pada pemahaman tentang paradoks negara dalam konteks hak asasi manusia.

Negara memiliki posisi yang unik sekaligus kontradiktif: di satu sisi, negara adalah aktor utama yang wajib melindungi, menghormati, memenuhi, dan memajukan hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Namun di sisi lain, negara juga memegang kekuasaan besar yang secara inheren berpotensi menjadi pelaku pelanggaran HAM. Kondisi ini sering disebut sebagai dua wajah negara, di mana kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus dibatasi dan diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan rakyat.

Jika kita menilik konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebenarnya telah memberikan panduan yang jelas untuk mengelola paradoks tersebut. Pasal 28I Ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini memposisikan pemerintah sebagai pemikul kewajiban utama. Di saat yang sama, Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap penyelenggara negara harus tunduk pada pembatasan kekuasaan dan harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakannya.

Dari dua norma konstitusional ini, terlihat bahwa negara harus memiliki kapasitas yang kuat untuk melindungi HAM, tetapi pada saat yang sama, mekanisme kontrol terhadap kekuasaan tersebut juga harus kuat. Dalam kerangka inilah, Kementerian HAM dan Komnas HAM seharusnya dipahami sebagai dua entitas dengan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Kementerian HAM menjalankan peran eksekutif dalam mengimplementasikan kebijakan, sementara Komnas HAM menjalankan peran pengawasan independen untuk memastikan bahwa kewajiban negara benar-benar dilaksanakan tanpa diskriminasi.

Perbedaan peran ini sebenarnya sudah menjadi standar dalam perkembangan kelembagaan HAM modern di berbagai belahan dunia. Terdapat pemisahan antara Government Human Rights Focal Point, yang dalam hal ini adalah Kementerian HAM, dengan National Human Rights Institution atau NHRI, yang direpresentasikan oleh Komnas HAM. Kementerian bertugas mengoordinasikan kebijakan dan menjalankan program pemerintah, sedangkan lembaga independen bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi objektif.

Oleh karena itu, keberadaan keduanya secara simultan bukan merupakan sebuah pemborosan birokrasi, melainkan kebutuhan struktural untuk menciptakan sistem checks and balances. Masalah sebenarnya muncul bukan pada eksistensi kedua lembaga tersebut, melainkan pada bagaimana batas fungsi di antara keduanya didefinisikan secara tegas dalam regulasi. Jika batas ini kabur, maka fungsi pengawasan akan melemah dan akuntabilitas negara akan terancam. Meninjau draf RUU HAM, terlihat adanya upaya untuk membekali pemerintah dengan instrumen yang lebih memadai agar mampu menjalankan kewajiban HAM.

Namun, beberapa rumusan norma justru menciptakan ketidakjelasan peran. Sebagai contoh, Pasal 71 Huruf b yang memberikan kewenangan kepada Kementerian HAM untuk melakukan koordinasi dan pemonitoran terkait penyelesaian pelanggaran HAM masih bisa diterima sebagai bagian dari fungsi eksekutif. Namun, Pasal 71 Huruf c yang memberikan wewenang untuk menyelenggarakan penilaian kepatuhan HAM pada lembaga negara, pemerintah, hingga masyarakat, sangatlah problematik.

Penilaian kepatuhan adalah aktivitas yang menentukan apakah seorang aktor telah memenuhi standar HAM atau tidak, yang mana fungsi ini secara esensial adalah fungsi pengawasan. Jika kementerian yang merupakan bagian dari pemerintah justru diberi wewenang untuk menilai kepatuhan dirinya sendiri atau lembaga negara lainnya, maka independensi penilaian tersebut akan hilang. Hal ini berpotensi memangkas peran Komnas HAM dan mengubah fungsi pengawasan menjadi sekadar formalitas administratif, yang pada akhirnya akan merugikan perjuangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia





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