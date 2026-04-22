Dilema Ekonomi dan Ekologi di Balik Perburuan Ikan Sapu-sapu Ciliwung

Ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung dianggap sebagai hama bagi ekosistem, namun bagi nelayan lokal, ikan ini menjadi tumpuan hidup. Simak dilema sosial dan lingkungan yang terjadi di balik aktivitas perburuan spesies invasif ini.

Di sepanjang aliran Sungai Ciliwung , khususnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, tersimpan sebuah realitas sosial yang kontradiktif. Bagi para ekolog, ikan sapu-sapu dipandang sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan ekosistem air tawar, namun bagi nelayan lokal seperti Ajum yang berusia 39 tahun, ikan ini justru menjadi penopang utama ekonomi keluarga.

Setiap sore hingga larut malam, Ajum harus berjibaku dengan derasnya arus sungai dan risiko yang mengintai demi mengumpulkan tangkapan harian. Dengan bermodalkan ban bekas sebagai alat apung, ia menyusuri sungai selama lima hingga enam jam untuk menjaring ikan yang sering dianggap sebagai hama tersebut. Pendapatan yang ia peroleh sangat fluktuatif, bergantung sepenuhnya pada stabilitas debit air dan cuaca. Dalam kondisi ideal, ia bisa membawa pulang 20 hingga 30 kilogram ikan sapu-sapu, namun saat banjir melanda, hasil tangkapannya merosot drastis. Dengan harga jual di kisaran Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram, ia harus menyisihkan biaya operasional yang tidak sedikit, sehingga terkadang keuntungan bersih yang dibawa pulang hanya cukup untuk menyambung hidup sehari-hari. Keberadaan ikan sapu-sapu di Sungai Ciliwung sendiri telah menjadi perdebatan panjang. Spesies invasif ini dikenal memiliki kemampuan reproduksi yang sangat masif, di mana satu induk mampu menghasilkan ribuan telur dalam satu siklus. Fenomena ini membuat upaya pemberantasan oleh pemerintah sering kali terasa sia-sia, layaknya membasmi nyamuk di daerah endemik. Ajum, yang sudah bertahun-tahun menggeluti profesi ini, menyadari bahwa meskipun ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama yang merusak tanggul dan memakan telur ikan lokal lainnya, populasinya tidak akan pernah benar-benar punah hanya melalui penangkapan manual. Di sisi lain, ia melihat sisi positif dari kegiatannya, yaitu membantu menjaga kebersihan sungai dari bangkai ikan yang membusuk jika tidak diambil. Ikan yang berhasil ditangkap oleh Ajum nantinya akan disalurkan ke pengepul untuk diolah menjadi berbagai produk pangan olahan, seperti kerupuk, otak-otak, nugget, hingga cilok, yang menandakan bahwa ekonomi sirkular tetap terbentuk dari keberadaan spesies invasif ini di tengah Jakarta. Menanggapi dinamika tersebut, pegiat lingkungan Arief Kamarudin memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam upaya pembersihan rutin ikan sapu-sapu. Ia menegaskan bahwa pengendalian spesies invasif sangat krusial guna menjaga keseimbangan biodiversitas sungai. Namun, Arief juga memberikan catatan kritis bahwa masalah lingkungan di Jakarta bersifat multisektoral. Tidak hanya fokus pada ikan sapu-sapu, persoalan sampah dan limbah industri juga menjadi beban ekologis yang jauh lebih berat. Menurutnya, pendekatan teknis dalam pembersihan ikan harus dibarengi dengan edukasi masyarakat secara masif mengenai pola hidup bersih, terutama kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai. Tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat di hulu, masalah sampah akan terus berulang dan memperburuk kondisi sungai. Dengan demikian, dilema antara kebutuhan ekonomi nelayan dan pelestarian lingkungan ini menuntut solusi yang komprehensif. Upaya membersihkan sungai harus dilakukan secara simultan, mencakup penanganan spesies invasif, pengelolaan limbah, dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta harmoni antara kelestarian ekosistem Ciliwung dengan keberlangsungan hidup warga yang menggantungkan nasib di bantaran sungai tersebut





Sungai Ciliwung Ikan Sapu-Sapu Spesies Invasif Nelayan Lokal Ekosistem Sungai

