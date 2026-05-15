Dikta Ajarkan Hidup dengan Lagu ‘Stop Bilang Iya’ dan Mewarnai Benak Bersalah

Diantara pembangunan kreativitas dikalangan pinteran Indonesia, Yovie Nuno alias Dikta tampaknya naik daun. Album EP-nya yang baru selesai dalam dua bulan ini mencurahkan perhatian publik terutama lewat musikalitas fokus track berlatar belakang ‘Stop Bilang Iya’ yang berbeda dibanding karya-karya Dikta sebelumnya. Merilisnyatrack yang cukup unik ini, diklaim juga karena Dikta ingin mengisyaratkan perubahan haluan.

Enam lagu EP ini rampung dalam dua bulan, menunjukkan proses kerja intensif. Termasuk memilih satu kata dalam bahasa Inggris ini sebagai judul EP terbarunya yang dirilis hari ini, Jumat 15 Mei 2026.

‘Tak perlu merasa bersalah untuk jadi diri sendiri’, demikian kira-kira makna yang dirangkum secara ringkas dalam satu kata tersebut. Semangat inilah yang ingin Dikta sampaikan dalam EP berisi enam lagu tersebut, dengan musikalitas yang berbeda dibanding karya-karya Dikta sebelumnya, terutama dalam track fokus yang bertajuk ‘Stop Bilang Iya’.

‘Ini adalah salah satu lagu yang lumayan tersimpel, tapi malah jadi focus track. (Lagu) ini bisa mewakili bahwa saya sudah mulai berubah haluan’, kata Dikta di masa lalu, vokalis Yovie & Nuno. Proses pengerjaan EP ini berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, yakni sekitar dua bulan. Apalagi Dikta sempat salah memperhitungan jadwal produksi karena terpotong libur Lebaran, membuat seluruh tim harus bekerja ekstra keras hingga kurang tidur demi menyelesaikan semuanya tepat waktu





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dikta Yovie & Nuno Album EP Musikalitas Fokus Track Lifestyle Self-Growth Bahasa Inggris Melahirkan Semangat Keluhan (Salah) Memberi Tekanan Detail Dalam Sehari-Hari Feedback Campuran Humor Review Audi Single2 Berbaur Secara Berkala Album Penuh Iscratch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dikta Eksplorasi Musik Baru Lewat EP UnapologeticDikta rilis EP baru yang dibuat atas inspirasi pengalaman pribadi

Read more »

Momen Dikta Menangis Persembahkan Lagu untuk Mendiang Ayahnya di EP UnapologeticLuapkan perasaan yang tak terucap untuk mendiang ayahnya lewat lagu, Dikta sebut satu lagu di EP terbarunya ini akan sulit kedepannya dinyanyikan seca

Read more »

Hilang Taji karena Sekrup Geser di Mandalika dan Tak Bilang-Bilang, Marc Marquez MenangisAir mata Marc Marquez menjadi sorotan setelah Ducati Lenovo merilis video di balik layar dari seri balap MotoGP Prancis pada akhir pekan lalu.

Read more »

Dikta merilis EP baru bertajuk UnapologeticMusisi Dikta pada Jumat merilis Extended Play (EP) baru bertajuk Unapologetic yang berisi enam lagu di platform musik digital."Saya happy dengan EP yang ...

Read more »