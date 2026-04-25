Digitalisasi Koperasi: Langkah Nyata Perkuat Ekonomi Rakyat

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan pentingnya digitalisasi koperasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa. Pemerintah mempercepat digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan mendorong kolaborasi serta peran generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa digitalisasi bukan hanya tentang adopsi teknologi, melainkan sebuah transformasi fundamental untuk meningkatkan kinerja dan daya saing koperasi di Indonesia.

Penegasan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke Pesantren Al Ittifaq di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 25 April 2026. Menurutnya, digitalisasi harus memberikan dampak nyata dan terukur, seperti peningkatan efisiensi operasional, perluasan jangkauan pasar, dan penguatan fundamental usaha koperasi. Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa.

Fokus utama dari akselerasi ini meliputi peningkatan efisiensi usaha, integrasi rantai pasok yang komprehensif, dan perluasan akses pasar bagi koperasi serta pelaku usaha lokal. Koperasi yang berhasil mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mulai dari produksi hingga distribusi, menjadi contoh sukses yang diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah. Sistem digital yang diterapkan memungkinkan perencanaan produksi yang lebih akurat, pengendalian kualitas produk yang lebih ketat, dan percepatan distribusi ke pasar, sehingga meningkatkan daya saing dan profitabilitas koperasi.

Pemerintah sangat mendukung praktik-praktik inovatif seperti ini dan mendorong replikasinya secara luas. Dengan mengadopsi sistem manajemen berbasis digital, koperasi dapat mengelola produksi, stok, dan distribusi secara lebih terstruktur dan terukur, memungkinkan mereka untuk bersaing secara efektif di pasar yang lebih luas dan dinamis. Lebih dari sekadar efisiensi, aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama dalam program digitalisasi ini. Pemanfaatan limbah produksi sebagai pakan ternak, misalnya, tidak hanya menekan biaya operasional tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan.

Penguatan rantai pasok lokal juga menjadi prioritas, memastikan bahwa manfaat ekonomi tetap berada di tingkat masyarakat desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk mempercepat implementasi digitalisasi koperasi, pemerintah mendorong kolaborasi yang erat antara koperasi yang sudah maju dan KDMP di berbagai daerah. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara kedua belah pihak diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi dan praktik terbaik. Selain itu, peran serta generasi muda dianggap sangat krusial dalam transformasi digital ini.

Pemerintah berharap pelajar, khususnya dari sekolah menengah kejuruan (SMK), dapat terlibat aktif dalam proses digitalisasi koperasi, mulai dari pengelolaan teknologi informasi hingga pengembangan model bisnis yang inovatif. Dengan melibatkan generasi muda, diharapkan tercipta ekosistem digital yang dinamis dan berkelanjutan di sektor koperasi.

“Strategi kita adalah memperluas praktik baik yang sudah terbukti berhasil. Koperasi yang kuat akan menjadi fondasi ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Menteri Meutya. Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, sebagai salah satu contoh koperasi yang telah berhasil menerapkan digitalisasi, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat digitalisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

CEO Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq, Setia Irawan, menyatakan bahwa digitalisasi membuka peluang bagi generasi muda untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi pertanian. Dengan demikian, tercipta sumber daya manusia (SDM) pertanian yang unggul, adaptif, dan mampu bersaing di era digital. Koperasi Al Ittifaq juga membuka kesempatan bagi generasi muda untuk belajar langsung tentang pengelolaan teknologi dan inovasi model bisnis, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan sektor pertanian.

Pemerintah menyadari bahwa digitalisasi koperasi bukan hanya tentang penerapan teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya dan pola pikir. Oleh karena itu, program digitalisasi ini juga mencakup pelatihan dan pendampingan bagi pengurus dan anggota koperasi, serta penyediaan infrastruktur digital yang memadai. Pemerintah juga berkomitmen untuk menciptakan regulasi yang mendukung digitalisasi koperasi, termasuk regulasi tentang keamanan data, transaksi elektronik, dan perlindungan konsumen. Dengan regulasi yang jelas dan komprehensif, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan teknologi digital di sektor koperasi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan platform digital yang khusus dirancang untuk kebutuhan koperasi, seperti platform e-commerce untuk memasarkan produk koperasi, platform manajemen keuangan untuk mengelola keuangan koperasi, dan platform komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi antara pengurus dan anggota koperasi. Platform-platform digital ini diharapkan dapat membantu koperasi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya di kalangan petani dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), agar mereka dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Dengan meningkatkan literasi digital, diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi digital di sektor koperasi dan meningkatkan daya saing koperasi di pasar global. Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya digitalisasi koperasi. Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan dapat tercipta ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia





