Diego Simeone Akui Arsenal Layak Lolos ke Final Liga Champions 2025-2026

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, mengakui kekalahan dari Arsenal dalam leg kedua semifinal Liga Champions 2025-2026. Simeone menilai Arsenal lebih layak lolos ke final meski ada kontroversi keputusan wasit. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada suporter dan pemain Atletico Madrid.

Pelatih Atletico Madrid , Diego Simeone , memberikan respons seusai kekalahan dari Arsenal di semifinal Liga Champions 2025-2026. Beberapa peristiwa yang berpotensi menciptakan penalti tidak diberikan oleh wasit Daniel Siebert.

Los Rojiblancos melawat ke Emirates Stadium pada Rabu (6/5/2026) dini hari tadi WIB untuk leg kedua semifinal Liga Champions. Duel di leg pertama berakhir dengan skor imbang 1-1. Atleti berusaha untuk unggul cepat pada menit-menit awal. Namun, Arsenal justru berhasil menciptakan gol lebih dulu menjelang jeda turun minum.

Di menit ke-44, Bukayo Saka berhasil memaksimalkan bola muntah hasil tendangan Leandro Trossard. Kiper Jan Oblak berhasil mementahkannya, namun Saka berada di tempat yang tepat untuk memaksimalkan bola. Bukan Bukayo Saka, Legenda Liga Inggris Justru Sanjung Sosok Tak Terduga usai Arsenal ke Final Liga Champions. Ada beberapa momen ketika para pemain Atletico Madrid terjatuh di kotak penalti Arsenal.

Namun, wasit Daniel Siebert tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, menolak untuk menyalahkan Siebert atas momen tersebut. Dia menilai bahwa Arsenal memang merupakan tim yang lebih layak untuk lolos ke final.

"Yah, kalau kami tersingkir itu karena lawan kami memang pantas lolos. Mereka memanfaatkan peluang besar di babak pertama dan mereka memang pantas lolos. Saya merasa tenang, saya merasa damai," kata Simeone, seperti dilansir dari media Inggris, Metro.

"Kami kurang klinis dalam situasi yang kami hadapi. Kami membaik di babak kedua. Ada hal-hal yang seharusnya bisa menguntungkan kami, tetapi tidak terjadi," tambahnya. Simeone menilai bahwa Atletico telah mengerahkan kualitas terbaiknya pada laga ini.

Dia pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para suporter yang telah memberikan dukungan.

"Kami sudah memberikan yang terbaik dan sekarang kami harus menerima posisi kami saat ini. Terima kasih kepada para pendukung dan pemain kami, saya merasa bangga berada di posisi kami sekarang," tambahnya.

"Saya sudah mengatakan bahwa kami ingin bersaing dan kami telah melakukannya. Sayangnya kami belum memenangkan apa pun, tetapi kami telah mencapai tempat-tempat yang sulit dicapai," tandasnya. (rda) Legenda Liga Inggris, Alan Shearer, menyanjung satu pemain Arsenal usai resmi lolos ke final Liga Champions. Bukayo Saka menjadi penentu dalam duel kontra Atletico Madrid, namun bukan dia yang mendapatkan sanjungan.

