Didukung Pejabat, Ayu Aulia Berambisi Menjadi Ratu Operasi Plastik

Ayu Aulia blak-blakan mengenai dukunagan finansial dari seorang pejabat untuk membiayai ambisinya melakukan serangkaian operasi plastik demi penampilan yang sempurna.

Ayu Aulia kembali mencuri perhatian publik dengan pengakuan yang cukup kontroversial terkait gaya hidup dan ambisi pribadinya. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026, Ayu secara terbuka mengakui bahwa keputusan untuk rutin melakukan prosedur operasi plastik didukung penuh secara finansial oleh seorang pejabat yang enggan ia sebutkan namanya.

Menurut Ayu, pejabat tersebut menjadi sosok kunci di balik kemampuannya melakukan berbagai tindakan medis estetika yang memakan biaya fantastis. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran operasi biasanya dilakukan terlebih dahulu menggunakan dana pribadinya, namun kemudian akan diganti atau direimburse oleh sang pejabat. Fenomena ini memicu berbagai spekulasi di kalangan warganet mengenai gaya hidup selebritas masa kini yang kerap dikaitkan dengan dukungan dari kalangan elit. Lebih lanjut, Ayu mengungkapkan bahwa pejabat yang menyokong hidupnya tersebut memiliki preferensi khusus terhadap penampilannya. Sang pejabat menginginkan agar Ayu tetap tampil dengan kesan natural namun harus terlihat berkelas dan memiliki modal. Hal itulah yang kemudian memotivasi Ayu untuk terus memperbaiki bagian tubuhnya agar mencapai standar kecantikan yang diinginkan. Setelah baru saja menjalani operasi pada bagian hidung untuk menyempurnakan bentuk wajahnya, Ayu tidak berhenti di situ saja. Ia sudah menyusun rencana untuk kembali melakukan prosedur medis dalam waktu dekat. Target selanjutnya adalah menjalani operasi sedot lemak atau liposuction di klinik Skizhel. Ayu dengan penuh percaya diri mengeklaim bahwa dirinya berambisi menjadi orang pertama yang berani mengambil jalan pintas medis untuk mendapatkan bentuk perut kotak-kotak atau six-pack tanpa perlu bersusah payah berolahraga di pusat kebugaran. Dalam kesempatan tersebut, Ayu Aulia juga menanggapi perbandingan publik yang kerap menyandingkan namanya dengan selebritas Lucinta Luna, yang dikenal sebagai sosok yang sering melakukan transformasi fisik melalui operasi plastik. Alih-alih merasa risih, Ayu justru merasa tertantang dan memposisikan dirinya sebagai rival atau bahkan versi wanita tulen dari Lucinta Luna dalam hal keberanian melakukan berbagai prosedur operasi plastik yang ekstrem. Ambisi Ayu untuk menyempurnakan fisiknya tidak hanya dipandang sebagai upaya personal untuk tampil cantik, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup yang didukung oleh kekuatan finansial pihak ketiga. Pengakuan jujur namun kontroversial ini tentu akan terus menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama mengenai batasan antara ambisi pribadi, standar kecantikan, dan ketergantungan pada dukungan pihak luar dalam dunia hiburan Indonesia





