Didier Drogba Kritik Amerika Serikat: Jika Tak Siap Kedatangan Warga Asing, Jangan Jadi Tuan Rumah Piala Dunia

Didier Drogba, mantan bintang sepak bola dunia, kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pandangan terkait situasi jelang Piala Dunia FIFA 2026. Dia menyinggung soal isu visa, pembatasan perjalanan, hingga nasib suporter dan ofisial pertandingan yang terdampak kebijakan non sepak bola.

Kritik Didier Drogba Kepada Amerika Serikat : Jika Tak Siap Kedatangan Warga Asing, Jangan Jadi Tuan Rumah Piala Dunia- Mantan bintang sepak bola dunia Didier Drogba kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan pandangan terkait situasi jelang Piala Dunia FIFA 2026.

Dalam pernyataannya yang ramai dibicarakan, Didier Drogba menyinggung soal isu visa, pembatasan perjalanan, hingga nasib suporter dan ofisial pertandingan yang terdampak kebijakan non sepak bola. Mereka juga harus siap dengan konsekuensi global yang menyertainya. Menurut dia, ajang tersebut bukan hanya milik satu negara, tetapi milik dunia. Dia juga menyoroti kasus yang melibatkan seorang wasit asal Somalia Omar Artan yang disebut tidak bisa berpartisipasi setelah mengalami penolakan masuk.

Selain itu, dia turut menyinggung kabar terkait federasi sepak bola Iran yang mengklaim adanya pengurangan kuota tiket suporter secara mendadak. Jika benar terjadi, Drogba menilai hal tersebut sangat merugikan penggemar biasa yang sudah jauh hari menabung demi bisa mendukung tim nasional mereka di turnamen terbesar dunia. Dia menekankan bahwa sepak bola seharusnya menjadi ruang yang menyatukan banyak budaya, bukan justru terpecah karena kebijakan politik antar negara. Sebagai mantan pemain yang pernah tampil di level, Drogba memahami betul atmosfer turnamen tersebut.

Fans dari berbagai negara bisa berbagi stadion, jalanan, dan semangat yang sama tanpa sekat. Bersama pemerintah dan pihak terkait harus mencari jalan tengah agar masalah seperti visa dan pembatasan perjalanan tidak lagi menjadi sorotan utama. Seharusnya fokus pada pertandingan, bukan konflik administratif. Pernyataan Drogba ini memicu diskusi luas di kalangan penggemar sepak bola global.

Banyak yang setuju bahwa Piala Dunia harus tetap menjadi ajang inklusif, sementara sebagian lainnya menilai isu politik dan keamanan tetap sulit dipisahkan dari event sebesar itu





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia FIFA 2026 Didier Drogba Amerika Serikat Isu Visa Pembatasan Perjalanan Nasib Suporter Dan Ofisial Pertandingan Konsekuensi Global Ajang Sepak Bola Sepak Bola Pembatasan Kebijakan Politik Antar Negara Sepak Bola Dunia Sepak Bola Inklusif Isu Politik Dan Keamanan Piala Dunia Didier Drogba Piala Dunia Didier Drogba Amerika Serikat Didier Drogba Piala Dunia 2026 Didier Drogba Kritik Amerika Serikat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bagaimana Leo, sang juara Piala Dunia, menaklukkan Amerika menjelang penampilan terakhirnya di Piala Dunia 2026Menjelang Piala Dunia 2026, LEGACY mengulas bagaimana Lionel Messi berhasil menaklukkan Amerika Serikat setelah pindah ke Inter Miami, serta apa artinya hal ini bagi upaya Argentina mempertahankan gelar juara

Read more »

Euforia Piala Dunia, Penjualan Jersey MelonjakJelang Piala Dunia, penggemar sepak bola memadati toko perlengkapan olahraga untuk membeli jersey peserta Piala Dunia.

Read more »

Jelang Kick Off Piala Dunia 2026, Ini Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang MasaPiala Dunia 2026 resmi dimulai pada Kamis (11/6) malam atau Jumat (12/6) pagi waktu Indonesia Barat dengan pertandingan pembuka akan hadir dari grup A.

Read more »

Shakira Bongkar Rahasia di Balik Lagu Anthem Piala Dunia yang Sulit DilupakanDua kali bawakan lagu Piala Dunia, Shakira bongkar rahasia sukses lagu-lagu Piala Dunia

Read more »