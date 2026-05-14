Didier Deschamps mengumumkan skuad Prancis untuk Piala Dunia

Didier Deschamps, pelatih Prancis, telah mengumumkan skuad timnas untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang mencolok absenya adalah gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, dan penyerang Tottenham Hotspur, Randal Kolo Muani. Nama-nama menonjol yang terpilih adalah Jean-Philippe Mateta, Robin Risser, dan Maxence Lacroix.

Didier Deschamps telah mengumumkan skuad Prancis untuk Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang mencolok absenya adalah gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga . Camavinga musim ini tidak selalu mendapat tempat di starting line-up klubnya.

Dari 41 pertandingan resmi yang ia mainkan musim ini, ia 22 kali menjadi starter. Sejauh ini, Camavinga telah mencetak dua gol dan satu assist musim ini. Untuk Prancis, pemain kidal berusia 23 tahun ini telah tampil dalam 29 pertandingan internasional. Pada periode pertandingan internasional terakhir, akhir Maret, ia masih ikut serta: ia bahkan masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Kolombia (kemenangan 3-1).

Namun, Deschamps memutuskan untuk tidak membawanya. Nama terkenal lainnya yang absen adalah Randal Kolo Muani, yang telah 32 kali membela timnas. Penyerang Tottenham Hotspur ini juga masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Kolombia pada akhir Maret, namun tidak akan ikut serta pada musim panas mendatang. Nama-nama menonjol yang terpilih adalah Jean-Philippe Mateta, Robin Risser, dan Maxence Lacroix.

Yang pertama melakukan debut internasionalnya pada Oktober tahun lalu di usia 28 tahun dan sejauh ini telah bermain dalam tiga pertandingan untuk Prancis. Risser, kiper berusia 21 tahun dari RC Lens, belum pernah dipanggil untuk membela Prancis sebelumnya. Bek Crystal Palace, Lacroix (26), baru melakukan debutnya pada akhir Maret dan kini masuk dalam skuad Prancis untuk kedua kalinya. Bagi Prancis, Piala Dunia akan dimulai pada 16 Juni, melawan Senegal.

Selanjutnya, Prancis juga akan menghadapi Irak (22 Juni) dan Norwegia (26 Juni) di fase grup





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Piala Dunia Didier Deschamps Skuad Prancis Eduardo Camavinga Randal Kolo Muani Jean-Philippe Mateta Robin Risser Maxence Lacroix

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jadwal Rilis Skuad Akhir Piala Dunia 2026 - Prancis Berikutnya, Kepastian Nasib Ronaldo Minggu DepanSetelah Bosnia dan Swedia, timnas Prancis diyakini menjadi peserta berikutnya yang merilis skuad akhir Piala Dunia 2026.

Read more »

Tekanan Besar Jelang Piala Dunia 2026, Mbappe Akui Timnas Prancis Tak Bisa Selalu Ciptakan KeajaibanBintang Kylian Mbappe kembali menjadi pusat perhatian jelang bergulirnya Piala Dunia 2026.

Read more »

Senegal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah pertempuran Piala Afrika kontroversial, menantang dua penyerang terbaik duniaSenegal mencapai final Piala Afrika setelah mengalahkan Maroko dengan drama yang mencapainya, namun pertandingan ditutupi dengan insiden memalukan saat pemain dari tim tuan rumah meninggalkan lapangan. Gelar juara Senegal dicabut, dan manajer Pape Thiaw memimpin tim ke turnamen terbesar berikutnya, menghadapi grup yang berat yang mencakup Prancis dengan Mbappe dan Norwegia dengan Haaland.

Read more »

Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala Asia U17 2026, Kurniawan Sesali Gagal ke Piala DuniaTimnas U17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia U17 2026 usai ditaklukkan Jepang 1-3 pada laga Grup B.

Read more »